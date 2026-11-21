डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू संत स्वामी परमात्मानंद सरस्वती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को एक खुला पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने उस तस्वीर के आध्यात्मिक महत्व को समझाया है, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती को स्नेहपूर्ण आलिंगन में दिखाया गया है। इस तस्वीर को हाल ही में राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर साझा किया था।

अपने पत्र में संत ने कहा कि भगवान शिव की गोद में बैठी माता पार्वती का पारंपरिक चित्रण शिव (शक्ति के स्वामी) और शक्ति (रचनात्मक ऊर्जा) के बीच के संबंध को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस छवि का एक गहरा दार्शनिक अर्थ है, जो उपनिषदों और हिंदू धर्मग्रंथों में निहित है।

'तस्वीर का महत्व समझाना जरूरी' कांग्रेस नेताओं को धन्य राहुल-प्रियंका कहकर संबोधित करते हुए सरस्वती ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि राहुल इस तस्वीर के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इसका महत्व समझाना जरूरी है। उन्होंने लिखा, "मुझे पता चला है कि आपने भगवान शिव की गोद में बैठी माता पार्वती की एक तस्वीर पोस्ट की है। मुझे ठीक-ठीक नहीं पता कि आप इसके जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं लेकिन मेरा मन हुआ कि मैं कुछ लिखूं। यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, बल्कि इसका गहरा अर्थ है। यह उपनिषदों के गहन ज्ञान को दर्शाती है।"

शिव और शक्ति के बारे में संत ने क्या कहा? इस चित्र के प्रतीकात्मक अर्थ को समझाते हुए सरस्वती ने कहा कि उमा-महेश्वर के पारंपरिक चित्रण में जहां देवी पार्वती को भगवान शिव की गोद में बैठे हुए दिखाया गया है, यह परम सत्य (ब्रह्म) और उसकी सृजनात्मक शक्ति (माया) के बीच के संबंध को दर्शाता है।

दार्शनिक महत्व को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा, "वेदों और उपनिषदों में वर्णित परम सत्य यानी ब्रह्म स्वयं निराकार है, अपरिवर्तनीय है और सभी प्रकार की क्रियाओं से मुक्त है।" शिव और शक्ति के संबंध को समझाते हुए उन्होंने कहा, "पार्वती शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसे माया (प्रकटीकरण की शक्ति) कहा जाता है। भगवान शिव ही वह सत्ता हैं, जिनसे पार्वती का अस्तित्व और उनकी समस्त गतिविधियां उत्पन्न होती हैं।"

उन्होंने आगे समझाया कि उनका संबंध, शक्ति के स्वामी और स्वयं शक्ति के बीच के जुड़ाव को दर्शाता है। उन्होंने लिखा, "उनका संबंध शक्तिमान और शक्ति को दर्शाता है, जहां शक्ति का अपने स्वामी शक्तिमान से अलग कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता।"

ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में सरस्वती ने कहा, "ब्रह्मांड, माया उपाधि के माध्यम से ईश्वर की व्यवस्था के अंतर्गत प्रकट होता है। इसे मिथ्या (यानी ऐसी वास्तविकता जो किसी और पर निर्भर है) माना जाता है, जिसका ब्रह्म जो परम सत्य है से स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है।" उन्होंने इस दार्शनिक संबंध को समझाने के लिए अर्धनारीश्वर के स्वरूप का भी उदाहरण दिया, जिसमें शिव और पार्वती एक ही रूप के दो हिस्सों के रूप में दिखाई देते हैं।

शिव की गोद में पार्वती के बैठने के महत्व को समझाते हुए उन्होंने लिखा, "यह चित्रण बताता है कि सृजनात्मक शक्ति माया शिव की है, जबकि शिव इस माया से स्वतंत्र हैं यानी माया शिव पर निर्भर है, लेकिन शिव माया पर नहीं।"

हिंदू शिक्षाओं के जरिए इन प्रतीकों को समझने के महत्व पर जोर देते हुए सरस्वती ने कहा, "हिंदू परंपरा में इनका अपना एक विशेष महत्व है। गुरु-शिष्य परंपरा के जरिए इन प्रतीकों को समझने से हमें उस गहरे ज्ञान को समझने में मदद मिलती है, जो केवल आंखों से दिखाई देने वाली चीजों से कहीं बढ़कर है।"

राहुल गांधी ने शिव-पार्वती की तस्वीर क्यों शेयर की? राहुल गांधी की यह पोस्ट उनके माता-पिता सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के रिश्ते को लेकर दिए गए बयानों के बाद बीजेपी के साथ चल रही राजनीतिक बयानबाजी के बीच आई है।

सोमवार को नई दिल्ली में अपनी मां के संस्मरण बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव के लॉन्च के मौके पर बोलते हुए राहुल ने याद किया कि कैसे उनके माता-पिता परिवार के साथ खाना खाते समय एक साथ बैठते थे और उनकी मां उनके पिता की गोद में बैठती थीं।

राहुल ने कहा, "वहां पापा होते थे और पापा की गोद में मां होती थीं।" राहुल ने याद करते हुए बताया कि बचपन में उन्हें यह रिश्ता बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके दोस्तों के माता-पिता ऐसा व्यवहार नहीं करते तो उन्हें हैरानी हुई।

लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा, "मुझे लगा कि यह एक सामान्य बात है। मैं अपने दोस्तों के घर जाता था, लेकिन वहां उनके माता-पिता एक-दूसरे की गोद में नहीं बैठे होते थे। तब मैं अपने दोस्त से पूछता था कि यह क्या हो रहा है? तुम्हारी मां तुम्हारे पिता की गोद में क्यों नहीं बैठी हैं?" राहुल ने आगे कहा, "हम इसी माहौल में पले-बढ़े हैं।"

कांग्रेस नेता ने अपने माता-पिता के रिश्ते के बारे में बात करते हुए कहा, "वह मेरे पिता की थीं और मेरे पिता उनके थे।" उन्होंने अपनी मां से यह भी कहा, "मम्मी, पापा आपसे बहुत प्यार करते थे लेकिन मैं आपको बता भी नहीं सकता कि उन्हें आप पर कितना गर्व होता।"

इन टिप्पणियों की बीजेपी नेताओं ने आलोचना की, जिनमें असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा भी शामिल थे। उन्होंने कांग्रेस नेता पर तंज कसा। एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "माफ कीजिए मैम वह आपके जीवन के इतने खास दिन पर भी आपको शर्मिंदगी से नहीं बचा पाए। देश को तो यह बात बहुत पहले ही समझ आ गई थी। उम्मीद है कि अब आप भी इसे समझ जाएंगी। यह प्रोडक्ट अब लॉन्च या री-लॉन्च किए जाने के लायक ही नहीं बचा है।"

इसके बाद राहुल ने भगवान शिव और देवी पार्वती की एक तस्वीर साझा की। साथ ही उन्होंने एक संदेश भी लिखा, जिसमें आरोप लगाया गया कि डर, गुस्से और नफरत की वजह से बीजेपी और आरएसएस के समर्थक प्यार को महसूस नहीं कर पाते हैं।