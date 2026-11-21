डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के समझौता वाले पीएम बयान पर राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को इस टिप्पणी का कड़ा जवाब दिया।

उन्होंने कांग्रेस को 1962 के चीन-भारत युद्ध, गरीबी और कांग्रेस के शासनकाल में भारत की आर्थिक स्थिति से जुड़े चार सवालों के जवाब देने की चुनौती दी। साथ ही, उन्होंने पूछा कि क्या कांग्रेस उस घटना के लिए माफी मांगेगी जिसे उन्होंने 1962 का अपमान करार दिया।

रिजिजू ने उठाए सवाल एक्स पर एक पोस्ट में रिजिजू ने कुछ सवाल उठाए और 1962 के संघर्ष के दौरान चीन द्वारा अपने गांव पर कब्जा किए जाने का जिक्र किया। उन्होंने लिखा, “कांग्रेस को 4 सवालों के जवाब देने चाहिए: 1962 में चीन ने मेरे गांव पर कब्जा कर लिया था। क्या कांग्रेस 1962 के उस अपमान के लिए माफी मांगेगी? 2. कांग्रेस ने भारत को एक गरीब देश बनाए रखा। क्यों? 3. भारत को सपेरों का देश क्यों कहा जाता था? 4. भारत की अर्थव्यवस्था को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहकर अपमानित क्यों किया गया?”

रिजिजू की यह प्रतिक्रिया राहुल गांधी के उस बयान के एक दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने चीन में हुए एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन (APEC) शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई त्रिपक्षीय बैठक को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की थी।

शुक्रवार को राहुल की साइड प्लेयर वाली टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए रिजिजू ने उनसे आग्रह किया कि वे देश के भीतर या बाहर कहीं भी भारत के खिलाफ बयान न दें। मंत्री ने पत्रकारों से कहा, “मैंने उनकी बात नहीं सुनी है लेकिन मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि वे देश के खिलाफ कोई बात न कहें, चाहे वे देश के अंदर हों या बाहर।”

बीजेपी ने भी राहुल की टिप्पणियों की आलोचना की और पार्टी नेताओं ने उन पर भारत की अंतरराष्ट्रीय साख को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने क्या कहा था? बैठक में मौजूद तीनों नेताओं की एक तस्वीर साझा करते हुए राहुल ने एक्स पर लिखा, "अगर कांग्रेस सत्ता में होती तो इस मेज पर भारत के प्रधानमंत्री बैठे होते। एक समझौता करने वाला प्रधानमंत्री कभी इस मेज पर नहीं बैठ सकता।"