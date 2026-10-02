'सीएम का काफिला मरीज की जान से बड़ा नहीं'; असम में एम्बुलेंस रोकने पर हिमंत बिस्वा सरमा ने मांगी माफी

डिजिटल डेस्क, दिसपुर। असम के सिलचर में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के काफिले को निकालने के लिए गंभीर रूप से बीमार मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस को रास्ते में रोकने के आरोप में गुरुवार को चार ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया।

यह कार्रवाई 47 वर्षीय मरीज की सिलचर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (SMCH) में इलाज के दौरान हुई मौत के बाद सामने आई है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने मामले की जांच के आदेश देते हुए पीड़ित परिवार से सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी थी।

काफिले के लिए 4 मिनट तक रोकी गई थी एम्बुलेंस लिवर सिरोसिस से पीड़ित राजराज चक्रवर्ती को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया जा रहा था। इसी दौरान रामनगर आईएसबीटी के पास मुख्यमंत्री के काफिले को रास्ता देने के लिए पुलिस ने एम्बुलेंस को करीब 4 मिनट तक रोके रखा।