MP राज्यसभा उपचुनाव के लिए हरदीप पुरी ने किया नामांकन, एल. मुरुगन के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी सीट

डिजिटल डेस्क, भोपाल। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को मध्य प्रदेश से होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पहले पुरी ने भोपाल के करुणाधाम आश्रम का दौरा किया।

बुधवार को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने मध्य प्रदेश से होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया। दीन दयाल उपाध्याय मार्ग स्थित बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय से जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, केंद्रीय चुनाव समिति ने राज्य की ओर से उच्च सदन (राज्यसभा) की सीट के लिए पुरी की उम्मीदवारी को मंजूरी दे दी है।

एल, मुरुगन के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट पार्टी के बयान में कहा गया है, "भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी राज्यसभा उपचुनाव 2026 के लिए हरदीप सिंह पुरी के नाम को मंजूरी दे दी है।" यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब मध्य प्रदेश की राज्यसभा की एक सीट के लिए तैयारियां चल रही हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हो गई थी।

चुनाव आयोग ने क्या कहा? इससे पहले 22 अक्टूबर को भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने मुरुगन के इस्तीफे के बाद मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए होने वाले उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित किया। चुनाव आयोग द्वारा जारी एक प्रेस नोट के अनुसार, मुरुगन के इस्तीफे के बाद 14 अक्टूबर, 2026 को यह सीट खाली हो गई थी। उच्च सदन (राज्यसभा) में उनका कार्यकाल मूल रूप से 2 अप्रैल, 2030 को समाप्त होने वाला था।

आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, इस उपचुनाव के लिए अधिसूचना 26 अक्टूबर, 2026 को जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 2 नवंबर, 2026 है और नामांकन पत्रों की जांच 3 नवंबर, 2026 को होगी। उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 5 नवंबर, 2026 तय की गई है।