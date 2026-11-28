डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय न्यायपालिका में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के बढ़ते दखल के बीच पूर्व प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ ने शनिवार को स्पष्ट संदेश दिया कि एआई अदालतों के नीरस और नियमित कामों में मदद कर सकता है, लेकिन अंतिम फैसला सुनाने और उसके पीछे के तर्क देने की जिम्मेदारी जज की ही होनी चाहिए।

ट्रांसक्रिप्शन और अनुवाद में बर्बाद होता है समय 'सभी के लिए एआई: एआई गवर्नेंस और भरोसा, न्यायिक पहुंच और सशक्त भारत' विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हर फैसले पर किसी इंसान को ही निर्णय लेना चाहिए और उसी के हस्ताक्षर होने चाहिए।

पूर्व सीजेआइ ने न्यायिक व्यवस्था की विडंबना पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जजों का सर्वाधिक समय अनुवाद, प्रतिलेखन (ट्रांसक्रिप्शन) और खामियों की जांच जैसे नीरस कामों में बर्बाद होता है, जबकि उनका ध्यान वास्तविक समय में निर्णय लेने पर होना चाहिए।

आंध्र प्रदेश के ट्रायल कोर्ट का किया जिक्र उन्होंने चेताया कि समस्या तब शुरू होती है जब तकनीक से 'दिलचस्प' काम यानी फैसला लेने की उम्मीद की जाती है। एआई द्वारा गढ़े गए फर्जी कानूनी संदर्भों का जिक्र करते हुए उन्होंने आंध्र प्रदेश के एक ट्रायल कोर्ट और एक न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) के मामलों का उदाहरण दिया, जहां अस्तित्वहीन और मनगढ़ंत न्यायिक उद्धरणों का इस्तेमाल हुआ था।

देश में 5.64 करोड़ मामले लंबित उन्होंने कहा कि बिना मानवीय जांच के किया गया अनुवाद किसी फैसले के बारे में महज एक 'अफवाह' जैसा है। न्यायिक प्रणाली में तकनीकी सहायता की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए उन्होंने राज्यसभा में इस वर्ष जुलाई में कानून मंत्री के बयान का हवाला दिया, जिसके अनुसार देशभर में लगभग 5.64 करोड़ मुकदमे लंबित हैं। भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर केवल 15 जज हैं और एक जिला जज औसतन 2,200 मामलों का बोझ उठा रहा है।