गुवाहाटी: मां पर चाकू से हमला कर भागा 9वीं कक्षा का छात्र, बिल्डिंग से गिरने के बाद तोड़ा दम

डिजिटल डेस्क, दिसपुर। गुवाहाटी में शुक्रवार को 9वीं कक्षा के छात्र ने अपनी मां पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसके बाद मां को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

इसके कुछ ही समय बाद जानकारी सामने आई कि उसके बेटे की एक इमारत से गिरने की वजह से मौत हो गई। लड़के की मौत किन हालात में हुई, यह अभी स्पष्ट नहीं है।

बेटे ने मां पर किया हमला

गुवाहाटी की यह घटना पूर्वी ज्योतिनगर के हल्दी मिल इलाके की है। यहां बेटे ने अपनी मां चंद्रानी कलिता पर हमला किया। हमले के बाद चंद्रानी को गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (GMCH) ले जाया गया, जहां उनका इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) में इलाज चल रहा है। उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है।