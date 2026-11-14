गुवाहाटी: मां पर चाकू से हमला कर भागा 9वीं कक्षा का छात्र, बिल्डिंग से गिरने के बाद तोड़ा दम
गुवाहाटी में एक 9वीं कक्षा के छात्र ने अपनी मां पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसके बाद मां अस्पताल में भर्ती हैं।
HighLights
गुवाहाटी में 9वीं के छात्र ने मां पर हमला किया।
हमले के बाद छात्र की इमारत से गिरकर मौत हुई।
मां अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती।
डिजिटल डेस्क, दिसपुर। गुवाहाटी में शुक्रवार को 9वीं कक्षा के छात्र ने अपनी मां पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसके बाद मां को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
इसके कुछ ही समय बाद जानकारी सामने आई कि उसके बेटे की एक इमारत से गिरने की वजह से मौत हो गई। लड़के की मौत किन हालात में हुई, यह अभी स्पष्ट नहीं है।
बेटे ने मां पर किया हमला
गुवाहाटी की यह घटना पूर्वी ज्योतिनगर के हल्दी मिल इलाके की है। यहां बेटे ने अपनी मां चंद्रानी कलिता पर हमला किया। हमले के बाद चंद्रानी को गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (GMCH) ले जाया गया, जहां उनका इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) में इलाज चल रहा है। उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है।
मां पर हमले के बाद वो लड़का गुवाहाटी के एक इलाके में इमारत से गिर गया। बाद में चोटों के कारण उसकी मौत हो गई।
बेटे की मौत की वजह से यह अभी पता नहीं चल पाया है कि उसने अपनी मां पर हमला क्यों किया, या इन दोनों घटनाओं के बीच क्या-क्या हुआ।
इलाके के एक CCTV फुटेज में वह किशोर अपने घर से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि यह फुटेज मां पर हमला करने के बाद का है।
पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। जैसे-जैसे जानकारी सामने आएगी, इस मौत का सच सामने आ सकता है।
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