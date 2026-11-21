डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुनिया के सबसे चर्चित वीडियो गेम ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6 (जीटीए 6) ने रिलीज होते ही इतिहास रच दिया है। रॉकस्टार गेम्स के इस बहुप्रतीक्षित गेम ने पहले ही दिन 3.79 अरब डॉलर की कमाई की है। कंपनी ने इसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के इतिहास की सबसे बड़ी लॉन्चिंग बताया है।

जीटीए 6 की दीवानगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रिलीज से पहले ही इसकी 3.25 करोड़ यूनिट बिक चुकी थीं। वहीं, गेम को रिव्यू प्लेटफार्म मेटाक्रिटिक पर 99 का शानदार स्कोर मिला है। आलोचकों ने भी इसकी जमकर तारीफ की है।

लोगों की GTA 6 के लिए दीवानगी रॉकस्टार गेम्स के संस्थापक और अध्यक्ष सैम हाउसर ने कहा कि दुनियाभर के खिलाड़ियों से मिले प्यार और उत्साह से कंपनी बेहद अभिभूत है। ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6 प्लेस्टेशन स्टोर, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, रॉकस्टार गेम्स स्टोर और दुनियाभर के खुदरा विक्रेताओं तथा डिजिटल स्टोर पर उपलब्ध है।