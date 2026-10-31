गोवा: क्राइम ब्रांच दफ्तर में पुलिसकर्मी ने नाबालिग से कई बार किया दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज

डिजिटल डेस्क, पणजी। गोवा के रिबंदर स्थित क्राइम ब्रांच कार्यालय में 16 वर्षीय एक किशोरी के साथ कई मौकों पर यौन उत्पीड़न किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। अधिकारियों के अनुसार, इस घिनौने कृत्य में एक महिला ने आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर की मदद की थी।

पुलिस ने आरोपी इंस्पेक्टर विकास डेकर और वारदात में साथ देने वाली रंजिनी पाल्येकर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) तथा पॉक्सो कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया है। चाइल्ड हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद वारदात पुलिस के मुताबिक, पीड़िता ने शुरुआत में अपनी किसी समस्या को लेकर चाइल्ड हेल्पलाइन सेवा से संपर्क किया था। हेल्पलाइन से इस मामले को आगे की कार्रवाई के लिए इंस्पेक्टर विकास डेकर को सौंपा गया था।