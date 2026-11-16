कछुओं के प्रजनन के लिए सुरक्षित होंगे गोवा के 24 बीच, पर्यटन नियमों में हो सकती है सख्ती

डिजिटल डेस्क, पणजी। वन विभाग ने 24 समुद्र तटों को कछुओं के घोंसले बनाने की जगह (नेस्टिंग साइट) घोषित करने का प्रस्ताव रखा है। इस कदम से समुद्र तटों पर पर्यटन और तटीय गतिविधियों पर कड़े नियम लागू हो सकते हैं, खासकर 'ऑलिव रिडले' कछुओं के घोंसले बनाने के मौसम के दौरान।

पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग को लिखे एक पत्र में, वन विभाग ने 'कोस्टल रेगुलेशन ज़ोन (CRZ) नोटिफिकेशन, 2019' के तहत उत्तरी गोवा के 10 और दक्षिणी गोवा के 14 समुद्र तटों को कछुओं के घोंसले बनाने वाले क्षेत्रों के रूप में शामिल करने की मांग की है।

24 गोवा समुद्र तटों को कछुआ नेस्टिंग साइट घोषित इस प्रस्ताव के लागू होने पर, घोंसले बनाने के मौसम के दौरान रोशनी, बीच शैक (समुद्र किनारे बने अस्थायी शेड), कार्यक्रमों, गाड़ियों की आवाजाही और रात की अन्य गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण लग सकता है।