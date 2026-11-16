कछुओं के प्रजनन के लिए सुरक्षित होंगे गोवा के 24 बीच, पर्यटन नियमों में हो सकती है सख्ती
वन विभाग ने गोवा के 24 समुद्र तटों को कछुओं के घोंसले बनाने की जगह घोषित करने का प्रस्ताव दिया ...और पढ़ें
HighLights
वन विभाग ने 24 गोवा समुद्र तटों को कछुआ नेस्टिंग साइट घोषित किया
पर्यटन, तटीय गतिविधियों पर सख्त नियम लागू होंगे प्रजनन मौसम में
मोर्जिम बीच पर 83 घोंसले, हजारों कछुए के बच्चे निकले
डिजिटल डेस्क, पणजी। वन विभाग ने 24 समुद्र तटों को कछुओं के घोंसले बनाने की जगह (नेस्टिंग साइट) घोषित करने का प्रस्ताव रखा है। इस कदम से समुद्र तटों पर पर्यटन और तटीय गतिविधियों पर कड़े नियम लागू हो सकते हैं, खासकर 'ऑलिव रिडले' कछुओं के घोंसले बनाने के मौसम के दौरान।
पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग को लिखे एक पत्र में, वन विभाग ने 'कोस्टल रेगुलेशन ज़ोन (CRZ) नोटिफिकेशन, 2019' के तहत उत्तरी गोवा के 10 और दक्षिणी गोवा के 14 समुद्र तटों को कछुओं के घोंसले बनाने वाले क्षेत्रों के रूप में शामिल करने की मांग की है।
24 गोवा समुद्र तटों को कछुआ नेस्टिंग साइट घोषित
इस प्रस्ताव के लागू होने पर, घोंसले बनाने के मौसम के दौरान रोशनी, बीच शैक (समुद्र किनारे बने अस्थायी शेड), कार्यक्रमों, गाड़ियों की आवाजाही और रात की अन्य गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण लग सकता है।
उत्तरी गोवा में जिन समुद्र तटों की पहचान की गई है, उनमें मोर्जिम, मांद्रेम, वागाटोर, कलंगुट, कैंडोलिम, केरी, मिरामार, अशवेम, बागा और अरामबोल शामिल हैं।
वहीं, दक्षिणी गोवा में राजबाग, मोबोर, काबो डी रामा, पाटनेम, बैना, पालोलेम, कोला, कारमोना, कैवेलोसिम, वारका, तालपोना, अगोंडा और गलगिबाग शामिल हैं।
मोर्जिम बीच पर 83 कछुओं के घोंसले मिले
वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, उत्तरी गोवा में कछुओं के घोंसले बनाने की सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक, मोर्जम बीच पर इस सीजन में 'ऑलिव रिडले' कछुओं के 83 घोंसले पाए गए। इनसे अब तक 8,599 अंडे मिले हैं और 7,578 कछुओं के बच्चे (हैचलिंग्स) निकले हैं।
इसकी तुलना में, मई 2025 तक पूरे उत्तरी गोवा में लगभग 18,000 अंडे दर्ज किए गए थे, जिनमें से 12,857 बच्चों को उस समय समुद्र में छोड़ दिया गया था।
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