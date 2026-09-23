अंबानी नहीं तो भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन? अदाणी, मित्तल-बिरला किस नंबर पर? देखें लिस्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गौतम अदाणी और उनका परिवार मुकेश अंबानी को पछाड़कर भारत के अमीरों की सूची में फिर से एक बार शीर्ष स्थान पर आ गया है। अदाणी की संपत्ति 13 प्रतिशत बढ़कर 9.23 लाख करोड़ रुपये (96 अरब डॉलर) हो गई, जबकि अंबानी की संपत्ति 10 प्रतिशत गिरकर 8.63 लाख करोड़ रुपये हो गई। इससे दोनों के बीच 59,400 करोड़ रुपये का अंतर रह गया।

एम3एम हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में लक्ष्मी निवास मित्तल और उनका परिवार तीसरे स्थान पर पहुंच गया और उनकी संपत्ति दोगुनी होकर 3.39 लाख करोड़ रुपये हो गई है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के साइरस पूनावाला और परिवार चौथे स्थान पर हैं।

बिड़ला- प्रेमजी और सांघवी किस नंबर पर? इसके बाद एचसीएल की रोशनी नादर मल्होत्रा, कुमार मंगलम बिड़ला, सन फार्मास्युटिकल के दिलीप सांघवी और विप्रो के अजीम प्रेमजी रहे। अनिल अग्रवाल और उनका परिवार 2.08 लाख करोड़ रुपये के साथ नौवें स्थान पर पहुंच गए।

जबकि समीर मेहता के नेतृत्व वाली टोरंट फार्मास्यूटिकल्स द्वारा जेबी केमिकल्स के अधिग्रहण के बाद वह और उनके परिवार की संपत्ति में 52 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 1.89 लाख करोड़ के साथ सूची में 10वें स्थान पर हैं। सूची में शीर्ष स्थान के लिए अंबानी और अदाणी में हर साल कड़ा मुकाबला होता है। पहली बार गौतम अदाणी और उनके परिवार ने 2022 में मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ शीर्ष स्थान हासिल किया था। 2023 में अदाणी एक स्थान नीचे खिसके गए। 2024 में फिर से बढ़त हासिल की और 2025 में फिर एक बार पीछे हो गए।

एक हजार करोड़ से अधिक संपत्ति वाले देश में 1,810 व्यक्ति 1,000 करोड़ से अधिक जिन लोगों के पास संपत्ति है, ऐसे लोगों की देश में संख्या 1,810 है। यह संख्या पिछले साल की तुलना में 128 अधिक है। इन लोगों की संयुक्त संपत्ति 12.8 प्रतिशत बढ़कर 187.5 लाख करोड़ रुपये हो गई, जो लगभग 1.96 ट्रिलियन डालर है और भारत की जीडीपी का लगभग आधा है।

मुंबई में रहते हैं सबसे ज्यादा धनी लोग 465 लोगों के साथ मुंबई भारत का सबसे बड़ा धनाड्य केंद्र है। इसके बाद 236 सबसे धनी लोग देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं। 129 लोगों के साथ बेंगलुरु तीसरे नंबर पर है।