ये हैं भारत के 10 सबसे अमीर राजघराने, आज भी जीते हैं राजा वाली जिंदगी; नंबर 1 के पास ₹22 हजार करोड़ का साम्राज्य

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। India Richest Royal Families: 1947 में भारत आजाद हुआ। राजशाही परंपरा खत्म हुई। 1971 में भारतीय संविधान में 26वां संविधान संशोधन किया गया और राजशाही परिवारों से उनके कई विशेषाधिकार छीन लिए गए। भले ही राजघरानों के विशेषाधिकारों को खत्म कर दिया गया, लेकिन आज भी आजादी के 79 साल बाद भी भारत के कई ऐसे राजघराने हैं, जो राजशाही वाली लैविश लाइफ जीते हैं। ये राजघराने अपने पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई अरबों की संपत्ति से करोड़ों और अरबों में कमा रहे हैं और शान से आज भी राजशाही वाली जिंदगी जी रहे हैं।

आज के इस लेख में हम आपको भारत के 10 सबसे अमीर राजघरानों के बारे में बताएंगे। ये ऐसे राजघराने हैं जो भारत के बड़े-बड़े उद्योगपतियों को सीधी टक्कर देते हैं। सबसे अमीर राजघराने की नेट वर्थ 22 हजार करोड़ से भी ज्यादा बताई जाती है। आइए जानते हैं कि अमीर राजघरानों में कौन-कौन से राजघराने शामिल हैं।