UP Richest Cities: ये हैं उत्तर प्रदेश के पांच सबसे अमीर शहर, नंबर 1 वाला सबसे गरीब जिले से 22 गुना ज्यादा धनी

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। UP Richest Cities: उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। हर एक जिला अपनी अलग पहचान छिपाए हुए है। लेकिन यह पहचान उस शहर की अमीरी से नहीं नापी जाती है। अमीरी के मामले में यूपी के कुछ शहर इतने अमीर हैं कि उन शहरों की प्रति व्यक्ति अन्य शहरों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। एक शहर की प्रति व्यक्ति आय यूपी के अन्य शहरों से 10 गुना है। इतना ही नहीं यूपी के सबसे गरीब जिले से सबसे अमीर जिले की पर कैपिटा इनकम 22 गुना है।

अब आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर वो कौन सा शहर जिसकी प्रति व्यक्ति इतनी ज्यादा है? आपके सवाल का जवाब भी इस लेख में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि आखिर प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से यूपी के 5 सबसे अमीर जिले कौन से हैं।

उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे गरीब जिले से 22 गुना ज्यादा दौलतमंद उत्तर प्रदेश का सबसे अमीर जिला नोएडा (जिसे गौतमबुद्ध नगर कहा जाता है) है। यह शहर प्रति व्यक्ति आय के मामले में उत्तर प्रदेश के सबसे गरीब जिले से 22 गुना ज्यादा दौलतमंद है। नोएडा की प्रति व्यक्ति आय 1017758 रुपये है। यानी गौतमबुद्ध नगर के हर एक व्यक्ति के पास औसतन 1017758 रुपये (Noida is Richest City of UP) है। प्रति व्यक्ति आय का यह डेटा वित्त वर्ष 2023-24 का है।

यह भी पढ़ें- PM Kisan Yojana 24th Installment Date: कब आएगी पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त? इस तारीख को लेकर सस्पेंस वहीं, प्रति व्यक्ति के हिसाब से यूपी का सबसे अमीर जिला प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ की प्रति व्यक्ति आय 44544 रुपये है। इसके अपेक्षा नोएडा की प्रति व्यक्ति आय 22 गुना ज्यादा है। आइए अब जानते हैं कि यूपी के टॉप 5 अमीर शहरों की लिस्ट में नोएडा के अलावा और कौन-कौन से शहर आते हैं। जहां हमने शहर लिखा है, वहां हम जिले की ही बात कर रहे हैं। इस बात से आप पाठक कन्फ्यूज ना हों।