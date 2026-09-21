कौन है मिनी मुंबई का सबसे अमीर शख्स? काले सोने का किंग; हरियाणा से चलकर हृदय प्रदेश में बनाया मुकद्दर

नई दिल्ली। भारत में मुंबई को मायानगरी और अरबपतियों का शहर कहा जाता है। यहां अंबानी, टाटा से लेकर बिड़ला जैसे उद्योगपतियों की पहचान देश समेत पूरी दुनिया में है। लेकिन, क्या आप मिनी मुंबई के सबसे अमीर आदमी के बारे में जानते हैं। इससे पहले आपको मिनी मुंबई के बारे में जानना होगा। यह एक ऐसा शहर है जो भारत के हृदय प्रदेश में स्थित है। हम बात कर रहे हैं इंदौर की, जिसे मध्य प्रदेश की कमर्शियल कैपिटल भी कहा जाता है। यह शहर एमपी की औद्योगिक गतिविधियों का केंद्र है और यहां भी कई अरबपति कारोबारियों का जमावड़ा है, लेकिन इनमें एक नाम ऐसा है जो मिनी मुंबई यानी इंदौर का सबसे अमीर आदमी के तौर पर जाना जाता है।

इंदौर के इस मशहूर कारोबारी का नाम है विनोद अग्रवाल, जिन्हें इंदौर के साथ-साथ मध्य प्रदेश के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है। आइये आपको बताते हैं क्या विनोद अग्रवाल की संपत्ति और कारोबार, जिसकी बदौलत उन्हें इंदौर का सबसे अमीर कारोबारी कहा जाता है।

कौन हैं विनोद अग्रवाल? विनोद अग्रवाल 'अग्रवाल कोल कॉर्पोरेशन' के फाउंडर और एमडी हैं। यह कंपनी कोयला आयात (Coal Importing) और ट्रेडिंग के मामले में देश की सबसे बड़ी और प्रमुख कंपनियों में से एक है। कंपनी का कामकाज 20 से ज़्यादा बंदरगाहों पर फैला है और इसका सालाना रेवेन्यू ₹14,000 करोड़ से ज़्यादा है। यह कारोबारी घराना रियल एस्टेट (एमराल्ड डेवलपर्स) और शिक्षा (चमेली देवी ग्रुप ऑफ़ इंस्टीट्यूशन्स) के क्षेत्रों में बी फैला हुआ है।