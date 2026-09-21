कौन है मिनी मुंबई का सबसे अमीर शख्स? काले सोने का किंग; हरियाणा से चलकर हृदय प्रदेश में बनाया मुकद्दर
विनोद अग्रवाल, जिन्हें इंदौर और एमपी का सबसे अमीर व्यक्ति माना जाता है, 'अग्रवाल कोल कॉर्पोरेशन' के संस्थापक और एमडी ...और पढ़ें
नई दिल्ली। भारत में मुंबई को मायानगरी और अरबपतियों का शहर कहा जाता है। यहां अंबानी, टाटा से लेकर बिड़ला जैसे उद्योगपतियों की पहचान देश समेत पूरी दुनिया में है। लेकिन, क्या आप मिनी मुंबई के सबसे अमीर आदमी के बारे में जानते हैं। इससे पहले आपको मिनी मुंबई के बारे में जानना होगा। यह एक ऐसा शहर है जो भारत के हृदय प्रदेश में स्थित है। हम बात कर रहे हैं इंदौर की, जिसे मध्य प्रदेश की कमर्शियल कैपिटल भी कहा जाता है। यह शहर एमपी की औद्योगिक गतिविधियों का केंद्र है और यहां भी कई अरबपति कारोबारियों का जमावड़ा है, लेकिन इनमें एक नाम ऐसा है जो मिनी मुंबई यानी इंदौर का सबसे अमीर आदमी के तौर पर जाना जाता है।
इंदौर के इस मशहूर कारोबारी का नाम है विनोद अग्रवाल, जिन्हें इंदौर के साथ-साथ मध्य प्रदेश के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है। आइये आपको बताते हैं क्या विनोद अग्रवाल की संपत्ति और कारोबार, जिसकी बदौलत उन्हें इंदौर का सबसे अमीर कारोबारी कहा जाता है।
कौन हैं विनोद अग्रवाल?
विनोद अग्रवाल 'अग्रवाल कोल कॉर्पोरेशन' के फाउंडर और एमडी हैं। यह कंपनी कोयला आयात (Coal Importing) और ट्रेडिंग के मामले में देश की सबसे बड़ी और प्रमुख कंपनियों में से एक है। कंपनी का कामकाज 20 से ज़्यादा बंदरगाहों पर फैला है और इसका सालाना रेवेन्यू ₹14,000 करोड़ से ज़्यादा है। यह कारोबारी घराना रियल एस्टेट (एमराल्ड डेवलपर्स) और शिक्षा (चमेली देवी ग्रुप ऑफ़ इंस्टीट्यूशन्स) के क्षेत्रों में बी फैला हुआ है।
हरियाणा से पहुंचे इंदौर
इंदौर के मशहूर और सबसे धनवान कारोबारी विनोद अग्रवाल और उनका परिवार मूल रूप से रोहतक (हरियाणा) का रहने वाला है। हालांकि, सालों पहले उनका परिवार हरियाणा से इंदौर में आकर बस गया था। यहीं रहकर विनोद अग्रवाल पढ़े-लिखे और महज 15 साल की उम्र में उन्होंने साल 1974 में अपने ट्रांसपोर्ट और कोल बिजनेस की शुरुआत की।
ये भी पढ़ें - याद है मोहन घी? पाकिस्तान से हुई शुरुआत, फिर हेडमास्टर लालाजी ने दिल्ली आकर पहुंचाया घर-घर; आजाद भारत का पहला बिलोना घी
क्या है नेटवर्थ?
'हुरुन इंडिया रिच लिस्ट' के आंकड़ों के अनुसार, उनकी कुल संपत्ति 6,000 करोड़ रुपये से भी अधिक आंकी गई है, जिसके चलते वे इंदौर ही नहीं बल्कि एमपी की सबसे अमीर शख्सियत हैं। कुछ अन्य मीडिया रिपोर्ट्स में उनकी नेटवर्थ 9500 करोड़ रुपये भी बताई गई है।