ब्रेड से ड्रिंक और पैक्ड फूड आइटम कितने सुरक्षित? कंपनियों के 100% शुद्ध वाले दावों की खुली पोल

राजीव कुमार, नई दिल्ली। बाजार में खाने पीने के जो पैक्ड फूड बिक रहे हैं, वे सेहत के लिए कितने सुरक्षित है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पिछले कुछ दिनों से भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने जिस तरीके से बड़ी-बड़ी कंपनियों के पैक्ड फूड आइटम पर कार्रवाई की है, उससे बाजार में बिकने वाले पैक्ड फूड व ड्रिंक सवालों के घेरे में आ गए हैं।

एफएसएसएआई ने पैक्ड खाद्य पदार्थ बेचने वाली कंपनियों को 100 प्रतिशत प्योर, 100 प्रतिशत आर्गेनिक जैसे दावे को पैकेजिंग पर प्रकाशित करने से साफ मना किया है। हाल ही में ब्रिटानिया जैसी चर्चित कंपनी के ब्रेड 100 प्रतिशत के दावे में फेल हो गई।

100 प्रतिशत शुद्धता वाले दावे की खुली पोल ब्रेड बाजार में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली ब्रिटानिया जिस ब्रेड को 100 प्रतिशत व्हीट (गेहूं) ब्रेड बताती थी, वह पूरी तरह से व्हीट ब्रेड नहीं था। हालांकि ब्रिटानिया के एमडी रक्षित हार्गेव ने पैक्ड व बेवरेज आइटम पर एफएसएसएआई की कार्रवाई को उपभोक्ता के हित में सही ठहराया है। उनका मानना है कि उपभोक्ता का ख्याल रखा ही जाना चाहिए।

एफएसएसएआई ने गत तीन अगस्त को डाबर से कहा कि वह अपने उत्पादों से 100 प्रतिशत शुद्ध और जैविक भारत जैसे लोगो का इस्तेमाल नहीं करे और उन्हें अपने उत्पादों से इन दावों को हटाना पड़ेगा। डाबर मधु, नारियल पानी, विनेगर जैसे कई उत्पादों की बिक्री में इस प्रकार के दावे करता है। एफएसएसएआई का कहना है कि इस प्रकार के दावे उपभोक्ता को गुमराह करते हैं और इसलिए कंपनियों को यह दावा करने की इजाजत नहीं है।

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पिछले महीने एफएसएसएआई ने बाजार में एनर्जी ड्रिंक के लेबल से बिकने वाले वेबरेज को एनर्जी ड्रिंक का लेबल हटाने का फरमान सुनाया। मजेदार बात है कि एफएसएसएआई या सरकारी एजेंसी की तरफ से एनर्जी ड्रिंक की कोई परिभाषा अधिसूचित नहीं की गई है।

वीकेसी नट्स प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस रद दो दिन पहले एफएसएसएआई ने उत्तर प्रदेश के वीकेसी नट्स प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस रद क र दिया क्योंकि उनके यहां ड्राई फ्रूट्स को पैक करने के दौरान उसमें कीड़े पाए गए। फंगस पाए गए। कमरे में चूहे दौड़ रहे थे। बहुत ही गंदी जगह पर उन ड्राई फ्रूट्स को पैक किया जा रहा था।

कुछ दिन पहले एडब्ल्यू एल एग्री बिजनेस पर एफएसएसएआई ने इसलिए जुर्माना लगाया था कि उनके खाद्य तेल में विटामिन ए और डी की कमी पाई गई। जानकारों का कहना है कि एफएसएसएआई के रोजाना स्तर पर होने वाली कार्रवाई देखने के बाद तो सभी पैक्ड आइटम पर शक हो सकता है।