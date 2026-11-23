हथियार सौदों से सैन्य अभ्यासों तक: साल 2026 बना भारत-US रक्षा संबंधों का टर्निंग पॉइंट? 5 बड़ी उपलब्धियां
साल 2026 भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों के लिए महत्वपूर्ण रहा, जिसमें F-35 जेट की तैनाती, जैवलिन मिसाइल खरीद और संयुक्त सैन्य अभ्यास शामिल हैं।
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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। साल 2026 भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हो रहा है। फाइटर जेट्स की तैनाती, मिसाइल समझौतों और संयुक्त सैन्य अभ्यासों की कड़ी में दोनों देशों ने अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है।
भारतीय धरती पर पहली बार अमेरिकी F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स के सैन्य अभ्यास में शामिल होने से लेकर जैवलिन मिसाइलों की खरीद और संयुक्त उत्पादन की संभावनाओं तक इस साल सैन्य सहयोग कई मोर्चों पर गहरा हुआ है।
जो संबंध कभी सिर्फ हथियार खरीद तक सीमित था, वो अब संयुक्त विनिर्माण, ऑपरेशनल तालमेल और हिंद-प्रशांत सुरक्षा के क्षेत्रों में तेजी से विस्तार कर रहा है। ‘यूएस-इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनरशिप’ की फैक्ट शीट में दर्ज ये घटनाएं दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के बदलते स्वरूप को साफ दर्शाती हैं।
इस दस्तावेज में प्रमुख रक्षा समझौतों, सैन्य अभ्यासों, वरिष्ठ स्तर के सैन्य दौरों और रक्षा विनिर्माण, समुद्री सुरक्षा और परिचालन समन्वय से जुड़ी पहलों का लेखाजोझा है। फैक्ट शीट के अनुसार, इस साझेदारी के तहत 2026 के दौरान रक्षा बिक्री, सह-उत्पादन, सैन्य अभ्यासों और वरिष्ठ सैन्य स्तर की मुलाकातों के क्षेत्र में परिणाम देखने को मिले हैं।
यह 'क्वाड' (Quad) के जरिए से बढ़ते सहयोग को भी दर्शाता है और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में साझा सुरक्षा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत को एक प्रमुख भागीदार बताता है।
भारत-US संबंधों की 5 बड़ी उपलब्धियां
जैवलिन मिसाइल खरीद समझौता: 28 अगस्त को भारत और अमेरिका ने अमेरिकी निर्मित ‘जैवलिन’ एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम की खरीद के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए।
सह-उत्पादन के लिए MoU: इसके दो दिन बाद टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड और जैवलिन जॉइंट वेंचर (लॉकहीड मार्टिन व रेथियॉन) ने भारत में इन मिसाइलों के सह-उत्पादन की संभावना तलाशने हेतु समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
P-8I विमानों का रखरखाव अनुबंध: 27 मार्च को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के P-8I समुद्री गश्ती विमानों के डिपो-स्तरीय निरीक्षण व रखरखाव के लिए बोइंग इंडिया डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 413 करोड़ रुपये का अनुबंध किया।
‘बाय इंडियन’ श्रेणी में स्वदेशी सामग्री: यह समझौता ‘बाय इंडियन’ श्रेणी के अंतर्गत साइन किया गया, जिसमें 100 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री शामिल है और देश के भीतर रखरखाव क्षमताएं मजबूत करने का लक्ष्य है।
अमेरिकी नौसेना जहाज का रखरखाव: ‘यूएस-इंडिया मास्टर शिप रिपेयर एग्रीमेंट’ के तहत अमेरिकी नौसेना का जहाज ‘USNS वैली शिरा’ 20 नवंबर को चेन्नई के पास L&T के कट्टुपल्ली शिपयार्ड में रखरखाव के लिए पहुंचा।
सैन्य अभ्यास और रक्षा समझौते से संबंध मजबूत
साल 2026 में दोनों देशों ने थल, वायु और जल क्षेत्रों में कई संयुक्त अभ्यासों के माध्यम से अपने सैन्य संबंधों का विस्तार किया है। उत्तराखंड और राजस्थान में 15 से 27 सितंबर तक आयोजित 'अभ्यास युद्ध अभ्यास' के 22वें संस्करण में दोनों पक्षों के लगभग 600-600 जवानों ने हिस्सा लिया। इसमें पहाड़ी युद्ध, आतंकवाद-रोधी अभियानों, ड्रोन संचालन और संयुक्त युद्ध क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया।
एक और प्रमुख आकर्षण 'अभ्यास तरंग शक्ति' रहा, जो 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक जोधपुर में आयोजित किया गया। इसमें अमेरिका ने अपने F-35 पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर विमान के साथ भाग लिया; यह पहली बार था जब इस विमान ने भारतीय धरती पर किसी सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया।
इसके अलावा, 31 अक्टूबर से 5 नवंबर तक विशाखापत्तनम में 'अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ' का पांचवां संस्करण आयोजित किया गया, जिसमें संयुक्त मानवीय सहायता, आपदा राहत और जल-थल अभियानों पर जोर दिया गया।
भारत और अमेरिका ने 5 से 12 नवंबर तक जापान में ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर 'अभ्यास मालाबार 2026' में भाग लिया, जिससे चारों 'क्वाड' साझेदारों के बीच समुद्री समन्वय और मजबूत हुआ।
फैक्ट शीट में 2027 के युद्ध अभ्यास का जिक्र
फैक्ट शीट में 'अभ्यास सी ड्रैगन 2027' की योजनाओं का भी जिक्र है। उम्मीद है कि इसमें P-8 और P-3C गश्ती विमानों की भागीदारी के जरिए समुद्री निगरानी के क्षेत्र में क्वाड सहयोग का और विस्तार होगा।
2026 में भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग में उच्च-स्तरीय सैन्य संपर्क अहम रहे। अमेरिकी हिंद-प्रशांत कमान प्रमुख एडमिरल सैमुअल पापारो फरवरी और अक्टूबर में भारत आए। उन्होंने क्षेत्रीय सुरक्षा, सैन्य अंतर-संचालन और रक्षा तकनीक पर चर्चा की।
इनके अलावा सेना सचिव डैनियल ड्रिस्कॉल, प्रशांत बेड़े कमांडर एडमिरल स्टीफन कोहलर और रक्षा उप-सचिव एलब्रिज कोल्बी शामिल थे। इन मुलाकातों में परिचालन समन्वय, उभरती तकनीकें, समुद्री सुरक्षा और हिंद-प्रशांत प्राथमिकताओं पर बातचीत हुई।
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