डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। साल 2026 भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हो रहा है। फाइटर जेट्स की तैनाती, मिसाइल समझौतों और संयुक्त सैन्य अभ्यासों की कड़ी में दोनों देशों ने अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है।

भारतीय धरती पर पहली बार अमेरिकी F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स के सैन्य अभ्यास में शामिल होने से लेकर जैवलिन मिसाइलों की खरीद और संयुक्त उत्पादन की संभावनाओं तक इस साल सैन्य सहयोग कई मोर्चों पर गहरा हुआ है। जो संबंध कभी सिर्फ हथियार खरीद तक सीमित था, वो अब संयुक्त विनिर्माण, ऑपरेशनल तालमेल और हिंद-प्रशांत सुरक्षा के क्षेत्रों में तेजी से विस्तार कर रहा है। ‘यूएस-इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनरशिप’ की फैक्ट शीट में दर्ज ये घटनाएं दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के बदलते स्वरूप को साफ दर्शाती हैं।

इस दस्तावेज में प्रमुख रक्षा समझौतों, सैन्य अभ्यासों, वरिष्ठ स्तर के सैन्य दौरों और रक्षा विनिर्माण, समुद्री सुरक्षा और परिचालन समन्वय से जुड़ी पहलों का लेखाजोझा है। फैक्ट शीट के अनुसार, इस साझेदारी के तहत 2026 के दौरान रक्षा बिक्री, सह-उत्पादन, सैन्य अभ्यासों और वरिष्ठ सैन्य स्तर की मुलाकातों के क्षेत्र में परिणाम देखने को मिले हैं।

यह 'क्वाड' (Quad) के जरिए से बढ़ते सहयोग को भी दर्शाता है और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में साझा सुरक्षा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत को एक प्रमुख भागीदार बताता है। भारत-US संबंधों की 5 बड़ी उपलब्धियां जैवलिन मिसाइल खरीद समझौता: 28 अगस्त को भारत और अमेरिका ने अमेरिकी निर्मित ‘जैवलिन’ एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम की खरीद के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। सह-उत्पादन के लिए MoU: इसके दो दिन बाद टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड और जैवलिन जॉइंट वेंचर (लॉकहीड मार्टिन व रेथियॉन) ने भारत में इन मिसाइलों के सह-उत्पादन की संभावना तलाशने हेतु समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। P-8I विमानों का रखरखाव अनुबंध: 27 मार्च को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के P-8I समुद्री गश्ती विमानों के डिपो-स्तरीय निरीक्षण व रखरखाव के लिए बोइंग इंडिया डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 413 करोड़ रुपये का अनुबंध किया। ‘बाय इंडियन’ श्रेणी में स्वदेशी सामग्री: यह समझौता ‘बाय इंडियन’ श्रेणी के अंतर्गत साइन किया गया, जिसमें 100 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री शामिल है और देश के भीतर रखरखाव क्षमताएं मजबूत करने का लक्ष्य है। अमेरिकी नौसेना जहाज का रखरखाव: ‘यूएस-इंडिया मास्टर शिप रिपेयर एग्रीमेंट’ के तहत अमेरिकी नौसेना का जहाज ‘USNS वैली शिरा’ 20 नवंबर को चेन्नई के पास L&T के कट्टुपल्ली शिपयार्ड में रखरखाव के लिए पहुंचा। सैन्य अभ्यास और रक्षा समझौते से संबंध मजबूत साल 2026 में दोनों देशों ने थल, वायु और जल क्षेत्रों में कई संयुक्त अभ्यासों के माध्यम से अपने सैन्य संबंधों का विस्तार किया है। उत्तराखंड और राजस्थान में 15 से 27 सितंबर तक आयोजित 'अभ्यास युद्ध अभ्यास' के 22वें संस्करण में दोनों पक्षों के लगभग 600-600 जवानों ने हिस्सा लिया। इसमें पहाड़ी युद्ध, आतंकवाद-रोधी अभियानों, ड्रोन संचालन और संयुक्त युद्ध क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया।