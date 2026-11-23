डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिका में पढ़ाई करने का सपना देखने वाले विदेशी छात्रों के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए नए नियम और भारी शुल्क लागू करने की तैयारी में है।

उच्च शिक्षा से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि इन कदमों से अमेरिकी विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्रों के दाखिले और घट सकते हैं। पहले ही मौजूदा शैक्षणिक सत्र में अंतरराष्ट्रीय छात्रों के दाखिलों में 15 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की जा चुकी है। इसका सबसे ज्यादा असर भारतीयों पर पड़ सकता है क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा छात्र अमेरिका जाते रहे हैं।

अमेरिका में इस समय करीब 11 लाख अंतरराष्ट्रीय छात्र हैं। प्रस्तावित बदलावों का असर न केवल उनकी पढ़ाई, बल्कि डिग्री पूरी करने के बाद वहां काम करने के अवसरों पर भी पड़ सकता है। इससे अमेरिका विदेशी छात्रों के लिए पहले के मुकाबले कम आकर्षक विकल्प बन सकता है।

काम करने के अवसरों पर भी शुल्क की मार पिछले महीने संघीय सरकार ने एक प्रस्ताव रखा था, जिसके तहत छात्र वीजा धारकों को 'आप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग' (ओपीटी) कार्यक्रम का लाभ लेने के लिए कम से कम 70 हजार डॉलर शुल्क देना पड़ सकता है। यह कार्यक्रम विदेशी छात्रों को स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका में अस्थायी रूप से काम करने की अनुमति देता है।