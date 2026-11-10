तमिलनाडु में हादसा, बालिका आश्रय गृह की चार छात्राओं और वार्डन की झील में डूबने से मौत

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले में सोमवार को पेरुमबक्कम के पास समुद्रम झील में पांच लोगों की डूबने से मौत हो गई। मरने वालों में सरकारी बालिका संरक्षण गृह की चार लड़कियां और उनकी हास्टल वार्डन शामिल हैं।

यह घटना तब हुई, जब दीपावली की छुट्टियों के दौरान, लड़कियां अपनी वार्डन के साथ नहाने के लिए झील पर गई थीं। कैसे हुआ हादसा? मरने वालों की पहचान शेल्टर होम की वार्डन थेनमोझी, और चार लड़कियों विजयलक्ष्मी, अल्ली, भूमिका और वल्लियाम्मल के रूप में हुई है। ये चारों लड़कियां तिरुवन्नामलाई के पास पेरुमबक्कम में स्थित एक सरकारी बालिका संरक्षण गृह में रहती थीं।