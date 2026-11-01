हाई-स्पीड ट्रेन की पहली झलक... भारत की स्वदेशी बुलेट ट्रेन कैसे बनाई जा रही है, अश्विनी वैष्णव ने शेयर किया वीडियो
भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन बेंगलुरु में आकार ले रही है, जिसका BEML में कड़ा संरचनात्मक परीक्षण किया जा रहा है।
HighLights
भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन बेंगलुरु में बन रही।
BEML में कड़े संरचनात्मक परीक्षण किए जा रहे हैं।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजाइन की झलक दिखाई।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत की बहुप्रतीक्षित बुलेट ट्रेन बेंगलुरु की एक निर्माण इकाई में आकार लेने लगी है। देश की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई इस हाई-स्पीड ट्रेन का BEML में कड़ा स्ट्रक्चरल परीक्षण किया जा रहा है, ताकि इसे सेवा में शामिल करने की दिशा में आगे बढ़ाया जा सके।
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अपने दौरे के दौरान ट्रेन के स्ट्रक्चरल डिजाइन की एक झलक दिखाई। साथ ही, उन्होंने उन कड़े परीक्षणों के बारे में भी बताया जो यह सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे हैं कि ट्रेन हाई-स्पीड पर चलने के दौरान आने वाली कठिन परिस्थितियों को झेल सके।
अश्विनी वैष्णव ने शेयर की क्लिप
अश्विनी वैष्णव ने रविवार को भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई बुलेट ट्रेन की एक झलक साझा की। स्वदेशी बी28 ट्रेनसेट, जिसे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) और BEML द्वारा बनाया जा रहा है, को 280 किमी प्रति घंटे की गति के लिए डिजाइन किया गया है। इसके ट्रैक ट्रायल 2027 के मध्य तक होने की उम्मीद है।
अपने निरीक्षण के दौरान ट्रेन के अलग-अलग हिस्सों के बारे में बताते हुए वैष्णव ने कहा, "हमने पहली बुलेट ट्रेन को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार डिजाइन किया है। यह छत है, यह साइड है, ये साइड की दीवारें हैं और वह कैब है। और वे आखिरी सिरे की दीवारें हैं।"
उन्होंने आगे कहा, "तो पूरे ढांचे को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार डिजाइन किया गया है और इसे सबसे कड़े स्क्वीज टेस्ट (दबाव परीक्षण) से गुजारा जा रहा है, क्योंकि जब ट्रेन बहुत तेज गति से चलती है तो उसके आस-पास एक वैक्यूम बन जाता है।"
पीयूष गोयल ने शेयर किया दूसरी वीडियो
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक अलग वीडियो भी साझा किया, जिसमें ट्रेन के साइड पैनल के निर्माण को दिखाया गया है। अक्टूबर की शुरुआत में वैष्णव ने भारत के स्वदेशी बुलेट ट्रेन निर्माण कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने पुष्टि की कि बी28 का पहला बॉडी फ्रेम बनकर तैयार हो गया है और इसका स्ट्रक्चरल परीक्षण चल रहा है।
350 किमी प्रति घंटे की डिजाइन गति वाली B35 ट्रेनसेट को भारत के स्वदेशी हाई-स्पीड रेल विकास के अगले चरण के रूप में योजनाबद्ध किया गया है।
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