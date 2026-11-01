हाई-स्पीड ट्रेन की पहली झलक... भारत की स्वदेशी बुलेट ट्रेन कैसे बनाई जा रही है, अश्विनी वैष्णव ने शेयर किया वीडियो

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत की बहुप्रतीक्षित बुलेट ट्रेन बेंगलुरु की एक निर्माण इकाई में आकार लेने लगी है। देश की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई इस हाई-स्पीड ट्रेन का BEML में कड़ा स्ट्रक्चरल परीक्षण किया जा रहा है, ताकि इसे सेवा में शामिल करने की दिशा में आगे बढ़ाया जा सके।

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अपने दौरे के दौरान ट्रेन के स्ट्रक्चरल डिजाइन की एक झलक दिखाई। साथ ही, उन्होंने उन कड़े परीक्षणों के बारे में भी बताया जो यह सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे हैं कि ट्रेन हाई-स्पीड पर चलने के दौरान आने वाली कठिन परिस्थितियों को झेल सके।

अश्विनी वैष्णव ने शेयर की क्लिप अश्विनी वैष्णव ने रविवार को भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई बुलेट ट्रेन की एक झलक साझा की। स्वदेशी बी28 ट्रेनसेट, जिसे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) और BEML द्वारा बनाया जा रहा है, को 280 किमी प्रति घंटे की गति के लिए डिजाइन किया गया है। इसके ट्रैक ट्रायल 2027 के मध्य तक होने की उम्मीद है।

अपने निरीक्षण के दौरान ट्रेन के अलग-अलग हिस्सों के बारे में बताते हुए वैष्णव ने कहा, "हमने पहली बुलेट ट्रेन को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार डिजाइन किया है। यह छत है, यह साइड है, ये साइड की दीवारें हैं और वह कैब है। और वे आखिरी सिरे की दीवारें हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "तो पूरे ढांचे को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार डिजाइन किया गया है और इसे सबसे कड़े स्क्वीज टेस्ट (दबाव परीक्षण) से गुजारा जा रहा है, क्योंकि जब ट्रेन बहुत तेज गति से चलती है तो उसके आस-पास एक वैक्यूम बन जाता है।"