Amit Malviya: BJP आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ FIR, राहुल गांधी पर ट्वीट को लेकर कांग्रेस ने की शिकायत

बेंगलुरु, एजेंसी। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज कराई है। बीजेपी नेता का खिलाफ कांग्रेस नेता के रमेश बाबू की शिकायत के बाद बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स थाने में शिकायत दर्ज की गयी है। मालवीय पर राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस ने ट्वीट करने का आरोप लगाया है।

नेता राहुल गांधी के खिलाफ ट्वीट के लिए बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पीएस में आईपीसी की धारा 153 ए, 120 बी, 505 (2), 34 के तहत बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।

बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे भाजपा को जब भी कानूनी दौर से गुजरना पड़ता है तो वे रोना शुरू करते हैं। उन्हें देश के कानून का पालन करने में समस्या है। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि एफआईआर का कौन सा हिस्सा गलत इरादे से दर्ज किया गया है। हमने कानूनी राय लेने के बाद ऐसा किया है।

#WATCH | Whenever BJP bears the burnt of law, they cry. They have a problem following the law of the land. I want to ask the BJP that which part of the FIR has been filed with a mala fide intention. We have done it after taking legal opinion: Karnataka Minister Priyank Kharge on… pic.twitter.com/OGtVsjrl6O— ANI (@ANI) June 28, 2023