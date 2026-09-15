FASTag स्टीकर उखाड़े बिना ऐसे बदलें अपना बैंक, जानिए आसान प्रोसेस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। टोल प्लाजा पर आप बिना रुके आराम से निकल जाए इसके लिए FASTag बनाया गया था। यह कितने काम का इसे बताने की जरूरत नही है।

हम आये दिन इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई बार FASTag के ठीक से काम न करने या बैंक सर्वर की तरफ से परेशानी आने पर हमें उसे बदलना पड़ता है, जो एक झंझट भरा काम है।

ऐसे में पहले आपको बैंक ऑपरेटर बदलने के लिए विंडशील्ड पर लगा FASTag स्टीकर उखाड़ना पड़ता था। लेकिन अब नियम बदल चूका है। अब आप अपने FASTag से जुड़े बैंक या ऑपरेटर को बदलना चाहते हैं, तो अब नया टैग खरीदने या पुराना उखाड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

आप आसानी से मौजूदा FASTag को ही किसी दूसरे बैंक या ऑपरेटर से पोर्ट करा सकते हैं। यह सुविधा वाहन मालिकों के लिए समय और पैसे दोनों बचाएगी। केंद्र ने लॉन्च किया OneTag केंद्र सरकार ने FASTag यूजर्स के लिए बड़ी राहत भरी सुविधा शुरू की है। अब कार के मालिकों को बैंक बदलने के लिए बार-बार नया FASTag स्टिकर लगाने या पुराना हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सितंबर 2026 को मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में 'OneTag' सुविधा की शुरुआत की है। क्या है OneTag सुविधा? OneTag एक FASTag पोर्टेबिलिटी सिस्टम है, जो मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) की तरह काम करता है। इसमें मौजूदा FASTag स्टिकर, टैग आईडी और गाड़ी की रजिस्ट्रेशन संख्या वही रहती है। केवल FASTag जारी करने वाला बैंक बदल जाता है।

यह सुविधा भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (IHMCL) और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है। पहले बैंक बदलने के लिए पुराना FASTag बंद कर नया खरीदना और लगाना पड़ता था। अब यह प्रक्रिया आसान हो गई है।