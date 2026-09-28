FASTag एनुअल पास की कीमत क्या है? एक साल में 1 करोड़ यूजर्स ने खरीदा; पूरी डिटेल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, पिछले साल 15 अगस्त को लॉन्च किए गए 'FASTag एनुअल पास' ने महज एक साल में एक करोड़ बिक्री का अहम आंकड़ा पार कर लिया है।

बार-बार के रिचार्ज के झंझट को खत्म करने वाला यह स्पेशल पास 3,075 रुपये के एकमुश्त (one-time) पेमेंट पर उपलब्ध है। इसमें ड्राइवर को 1 साल की वैलिडिटी या 200 टोल प्लाजा क्रॉसिंग की सुविधा मिलती है। वर्तमान में यह सुविधा देश भर के करीब 1150 नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा पर लागू है।

क्या सभी गाड़ियों के लिए बनता है एनुअल पास? यह पास वैध FASTag वाले सभी नॉन-कमर्शियल गाड़ियों के लिए लागू है। 'राजमार्गयात्रा' एप के जरिए एकमुश्त शुल्क का भुगतान करने के बाद, वाहन से जुड़े मौजूदा FASTag पर एनुअल पास एक्टिवेट हो जाता है।

मंत्रालय ने कहा कि FASTag एनुअल पास का बढ़ता इस्तेमाल देश भर में नेशनल हाईवे पर बिना रुकावट और किफायती यात्रा को बढ़ावा देने में इसकी प्रभावशीलता को साबित करता है, जो नेशनल हाईवे यूजर्स के बीच इसे बड़े पैमाने पर अपनाए जाने को दर्शाता है।