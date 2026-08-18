Local Toll Pass: NHAI ने 121 टोल प्लाजा पर शुरू की ऑनलाइन 'फास्टैग लोकल पास' सुविधा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने देश के 121 टोल प्लाजा पर ऑनलाइन फास्टैग स्थानीय पास की सुविधा का विस्तार किया है। मंगलवार को यह जानकारी एक आधिकारिक बयान में दी गई।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि दैनिक यात्री ‘राजमार्ग यात्रा मोबाइल एप’ के जरिये आनलाइन मासिक स्थानीय पास ले सकते हैं। इससे टोल प्लाजा पर व्यक्तिगत रूप से जाने और सहायक दस्तावेजों को मैनुअल रूप से जमा करने की जरूरत खत्म हो जाएगी।

NHAI ने बढ़ाया दायरा पहली डिजिटल लोकल पास सुविधा जुलाई, 2026 में दिल्ली में अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 (यूईआर-2) पर स्थित मुंडका-बक्करवाला टोल प्लाजा पर शुरू की गई थी। यह पहल राष्ट्रीय राजमार्ग यात्रा को अधिक सहज और नागरिक केंद्रित बनाने के उद्देश्य से की गई है। इसके तहत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके टोल संचालन की पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाया जा रहा है। 20 किमी दायरे में रहने वालों सुविधा डिजिटल स्थानीय पास व्यवस्था के तहत जो लोग किसी टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, वे राजमार्ग यात्रा मोबाइल एप के माध्यम से स्थानीय पास के लिए आवेदन कर सकते हैं।