महाराष्ट्र-बिहार ट्रेन में फर्जी TTE बनकर घूम रही थी महिला, ID मांगने पर यात्री पर लगाया छेड़खानी का आरोप

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र से बिहार जा रही एक एक्सप्रेस ट्रेन में देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब खुद को टीटी बताने वाली एक महिला यात्रियों के टिकट जांचने लगी।

आधी रात करीब दो बजे यात्रियों को नींद से जगाकर टिकट मांगने और बिना टिकट यात्री का सादे कागज पर चालान काटने की कोशिश करने पर यात्रियों को उस पर शक हुआ।

जब एक यात्री ने उससे पहचान पत्र मांगा, तो महिला भड़क गई और उसने यात्री पर ही परेशान करने का आरोप लगा दिया। जब मामला बढ़ा तो महिला मास्क लगाकर भीड़ में गायब हो गई।

सोशल मीडिया X पर यूजर ने शेयर किया वीडियो

यह घटना X यूजर नीतू ने शेयर की। उन्होंने उस महिला की तस्वीरें पोस्ट कीं और बताया कि ट्रेन के अंदर पूरा मामला क्या हुआ। नीतू ने लिखा, 'महाराष्ट्र से बिहार जा रही एक ट्रेन में रात करीब 2 बजे एक महिला अचानक यात्रियों को जगाने और उनके टिकट चेक करने लगी। वह खुद को TTE बताकर लोगों से टिकट मांग रही थी।'

नीतू ने बताया कि शक तब गहराया जब वह एक ऐसे यात्री के पास पहुंची जिसके पास वैध टिकट नहीं था। महिला ने कहा कि उसे यात्री के लिए नया टिकट जारी करना होगा। इसके बाद उसने अपने बैग से कोई आधिकारिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन (HHT) या रेलवे की रसीद बुक निकालने के बजाय एक सादा कागज निकाला। उसने यात्री से नाम पूछकर उस सादे कागज पर ही कुछ लिखना शुरू कर दिया। महिला ने नहीं पहनी थी आधिकारिक यूनिफॉर्म बोगी में मौजूद एक अन्य यात्री ने ध्यान दिया कि महिला ने TTE की कोई आधिकारिक यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी। संदेह होने पर उसने महिला से सीधे तौर पर रेलवे का आधिकारिक पहचान पत्र दिखाने को कहा।

यात्री के सवाल पर महिला असहज हो गई और उसने ID कार्ड दिखाने से साफ इनकार कर दिया। उसने तर्क दिया कि वह अपना पहचान पत्र किसी यात्री को नहीं, बल्कि केवल किसी रेलवे अधिकारी को ही दिखाएगी। इस पर यात्री ने कड़ा ऐतराज जताते हुए पूछा कि बिना आधिकारिक यूनिफॉर्म और पहचान पत्र के कोई जांचकर्ता आधी रात को यात्रियों को कैसे परेशान कर सकता है। यात्री पर उत्पीड़न का आरोप लगाया जैसे ही अन्य यात्रियों ने भी महिला से सवाल पूछने शुरू किए, वह घबराने लगी और वहां से भागने का रास्ता तलाशने लगी। जब एक यात्री ने उसे रोकने का प्रयास किया, तो उसने उलटा उस पर उत्पीड़न और बदसलूकी करने का आरोप लगा दिया।

विवाद बढ़ता देख और खुद को घिरता पाकर महिला चुपके से बोगी से खिसक गई और चेहरे पर मास्क लगाकर भीड़भाड़ वाले डिब्बे में गायब हो गई। रेलवे सुरक्षा पर उठे सवाल इस घटना ने चलती ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे स्टाफ की निगरानी व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिये हैं। नीतू ने चिंता जताते हुए पूछा कि बिना किसी रोक-टोक के कोई बाहरी व्यक्ति रात के करीब 2 बजे ट्रेन में घुसकर फर्जी तरीके से पैसे कैसे वसूल सकता है?