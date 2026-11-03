मुंबई से गोरखपुर जाने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट हुई कैंसिल तो रनवे पर ही आराम करने लगे यात्री, वीडियो वायरल

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बीते 1 नवंबर को मुंबई से गोरखपुर जाने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट SG 553 8 घंटे के बाद कैंसिल हो गई। फ्लाइट कैंसिल होने के बाद परेशान यात्री रनवे पर ही आराम करने लगे। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

दरअसल, स्पाइसजेट की विजय लक्ष्मी माल्या नामक यात्री ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में एक महिला यात्री कहती हुई सुनाई दे रही है, 'घोषणा करने के बाद सभी क्रू मेंबर और पायलट चले गए। यात्री घबरा रहे हैं, यही हाल है। यह स्पाइसजेट 335 है। यह पागलपन है और इसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए।'

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक अन्य वीडियो में रनवे पर एक विमान के आगे पैसेंजर्स बैठे और लेटे हुए नजर आ रहे हैं। एक महिला यात्री मजाकिया अंदाज में इस घटना का वीडियो बनाते हुए दिख रही है।