हैदराबाद: महिलाओं को लुभाने के लिए वर्दी में डालता था फोटो, एयरफोर्स परेड ग्राउंड से पकड़ा गया फर्जी ऑफिसर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुरुवार को हैदराबाद के बेगमपेट पुलिस ने बिहार के रहने वाले एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। आरोप है कि वह परेड ग्राउंड में फोटोशूट के दौरान एयर फोर्स की वर्दी पहनकर पोज दे रहा था, ताकि सोशल मीडिया पर अपनी झूठी पहचान बनाकर महिलाओं को लुभा सके।

कैसे पकड़ा गया नितिन? पुलिस के मुताबिक, आरोपी नितिन को परेड ग्राउंड में तैनात आर्मी के सुरक्षाकर्मियों ने देखा। एयर फोर्स की वर्दी पहने होने के कारण, वह शुरू में एक सर्विसिंग ऑफिसर जैसा लग रहा था। हालांकि, जब सुरक्षाकर्मियों ने उससे बातचीत शुरू की तो उन्हें शक हुआ और उन्होंने सीनियर अधिकारियों को इसकी सूचना दी।

इसके बाद आर्मी के जवानों ने वहीं उससे पूछताछ की। अधिकारियों ने बताया कि वह जवाब नहीं दे पाया और बातचीत के दौरान घबराने लगा। जब उससे और सख्ती से पूछताछ की गई, तो उसने भागने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने उसे पकड़ लिया।

पुलिस ने लिया हिरासत में इसके बाद आर्मी अधिकारियों ने बेगमपेट पुलिस को सूचना दी, जो मौके पर पहुंची और उसे हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान नितिन ने कथित तौर पर माना कि वह एक आम नागरिक है और एयर फोर्स ऑफिसर होने का नाटक कर रहा था। पुलिस का मानना है कि उसका मकसद वर्दी में अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालकर महिलाओं का भरोसा जीतना था।