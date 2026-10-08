हैदराबाद में इंस्टाग्राम रील्स के लिए स्कूटी पर किया जानलेवा स्टंट, वीडियो वायरल होने के बाद तीन गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। हैदराबाद में सड़कों पर खतरनाक बाइक स्टंट करने, तेजी से गाड़ी चलाने और बिना नंबर प्लेट के बाइक चलाने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस के मुताबिक, 6 अक्टूबर को इन तीनों को एक फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार से होंडा डियो स्कूटी चलाते और जानलेवा स्टंट करते हुए देखे जाने के बाद शिकायत दर्ज की गई थी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टंट करते हुए कई वीडियो पोस्ट किए थे, जो बाद में वायरल हो गए।

पुलिस ने दी चेतावनी शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और उनकी तलाश शुरू की। तीनों आरोपियों की पहचान मोहम्मद मोहिनीउद्दीन उर्फ मोहिन (24), मोहम्मद रिजवान (21) और तौहीद (19) के तौर पर हुई। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।