हैदराबाद में इंस्टाग्राम रील्स के लिए स्कूटी पर किया जानलेवा स्टंट, वीडियो वायरल होने के बाद तीन गिरफ्तार
हैदराबाद में खतरनाक बाइक स्टंट और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
HighLights
हैदराबाद में खतरनाक बाइक स्टंट के आरोप में तीन युवक गिरफ्तार।
फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार और जानलेवा स्टंट का वीडियो वायरल।
पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।
डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। हैदराबाद में सड़कों पर खतरनाक बाइक स्टंट करने, तेजी से गाड़ी चलाने और बिना नंबर प्लेट के बाइक चलाने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस के मुताबिक, 6 अक्टूबर को इन तीनों को एक फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार से होंडा डियो स्कूटी चलाते और जानलेवा स्टंट करते हुए देखे जाने के बाद शिकायत दर्ज की गई थी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टंट करते हुए कई वीडियो पोस्ट किए थे, जो बाद में वायरल हो गए।
पुलिस ने दी चेतावनी
शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और उनकी तलाश शुरू की। तीनों आरोपियों की पहचान मोहम्मद मोहिनीउद्दीन उर्फ मोहिन (24), मोहम्मद रिजवान (21) और तौहीद (19) के तौर पर हुई। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस ने चेतावनी दी है कि गलत दिशा में गाड़ी चलाने, नंबर प्लेट हटाने, तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने और सार्वजनिक सड़कों व फ्लाईओवर पर स्टंट करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
माता-पिता के खिलाफ भी हो सकती है कानूनी कार्रवाई
पुलिस ने बताया कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया की निगरानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस ने माता-पिता को यह सलाह भी दी कि वे नाबालिगों या जिनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उन्हें वाहन न दें। साथ ही चेतावनी दी कि अगर उनके वाहनों का इस्तेमाल खतरनाक उल्लंघन के लिए किया जाता है तो माता-पिता के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।