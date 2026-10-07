तेलंगाना कांग्रेस विधायक मालरेड्डी रंगा रेड्डी का वीडियो वायरल, यूजर्स आचरण पर उठा रहे सवाल

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। तेलंगाना से कांग्रेस विधायक मालरेड्डी रंगा रेड्डी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने राजनीतिक गलियारों और इंटरनेट पर हलचल मचा दी है। इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई है।

बता दें कि वायरल हो रहे इस वीडियो में विधायक मालरेड्डी रंगा रेड्डी एक महिला के साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स और कार्यकर्ताओं ने विधायक के तौर-तरीकों और उनके बर्ताव पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कई लोगों का यह भी दावा है कि वीडियो में दिख रही महिला उनके साथ असहज महसूस कर रही थी।

जनता और कार्यकर्ताओं की मांग इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग सार्वजनिक प्रतिनिधियों के आचरण को लेकर सवाल उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग यह मांग कर रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों को सार्वजनिक जगहों पर हमेशा मर्यादा बनाए रखनी चाहिए और उचित दूरी व सम्मान का ध्यान रखना चाहिए।