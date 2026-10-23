'सभी 14 भारतीय सुरक्षित', यमन तट के पास यॉट पर हमले को लेकर दूतावास ने दिया अपडेट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। यमन के तट के पास एक नौका (याट) से जुड़ी घटना में शामिल सभी 14 भारतीय नागरिक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। यमन में भारतीय दूतावास ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

यमन के ईरान-समर्थित हूती विद्रोहियों ने गुरुवार को कहा कि वे 14 भारतीयों को ले जा रही एक नाव को बचा रहे हैं, जिस पर बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य के पास जबल ज़ुकार द्वीप के निकट हमला किया गया था। उन्होंने इस हमले के लिए सऊदी अरब को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि, सऊदी अधिकारियों ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है।

दूतावास ने क्या कहा? यमन में भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "रिपोर्टों से पता चलता है कि सभी 14 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और यमन के होदेइदाह के आसपास हैं। हम उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम करना जारी रखेंगे।" दूतावास ने इस बारे में और कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी।

इससे पहले दूतावास ने कहा था कि इन 14 भारतीयों के बारे में कोई सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है और वे घटना की परिस्थितियों और तथ्यों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में संघर्ष के बाद दर्जनों भारतीयों की मौत सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत दुनिया में समुद्री कर्मियों (नाविकों) का तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है और 3,00,000 से अधिक भारतीय नाविक वैश्विक शिपिंग बेड़ों में काम कर रहे हैं। फरवरी में मिडिल ईस्ट में संघर्ष शुरू होने के बाद से खाड़ी और व्यापक पश्चिमी एशियाई समुद्री क्षेत्र में एक दर्जन से अधिक भारतीय नाविक मारे गए हैं और तीन लापता हैं।