सऊदी अरब में बिगड़े हालात, तेल दिग्गज कंपनी अरामको ने कर्मचारियों को मुख्यालय खाली करने को कहा; तनाव बढ़ा

डिजिटल डेस्क, रियाद। सऊदी अरब की तेल दिग्गज कंपनी अरामको ने गुरुवार को अपने मुख्यालय से बाकी बचे कर्मचारियों को भी खाली करने का आदेश दिया है। एएफपी को दो सूत्रों ने यह जानकारी दी। पूर्वी सऊदी अरब स्थित मुख्यालय पर पिछले हफ्ते हुए हमले के बाद गैर-जरूरी कर्मचारी पहले से ही घर से काम कर रहे थे।

सूत्रों के अनुसार, अब बाकी कर्मचारियों को भी अगले आदेश तक घर से काम करने को कहा गया है। एक सूत्र ने कहा कि कर्मचारियों के लिए इवैक्यूएशन ऑर्डर जारी किया गया, कोई खास वजह नहीं बताई गई। आवासीय इलाकों को बंद या खाली नहीं किया गया है।

यह आदेश दमाम्म एयरपोर्ट पर देर रात हुए हमले के कुछ घंटे बाद आया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और आठ घायल हुए। हूती हमलों का असर

ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों से सऊदी अरब में व्यापक व्यवधान पैदा हो गया है। रियाद एयरपोर्ट कई दिनों तक बंद रहा और एक बड़े निवेश सम्मेलन को टालना पड़ा। पिछले बुधवार को हूतियों ने अरामको मुख्यालय को निशाना बनाने का दावा किया था।