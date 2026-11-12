पुणे में डिजिटल अरेस्ट की धमकी देकर बुजुर्ग से 22 लाख की ठगी, पुलिस जांच में जुटी

पीटीआई, पुणे। शहर में एक अनजान शख्स ने खुद को सीबीआई अधिकारी बता कर बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट की धमकी दी। इसके बाद उसने बुजुर्ग से 22 लाख रुपये की ठगी गुरुवार को कर ली।

पुलिस ने इस घटना की जानकारी देते हुए कहा कि यह ठगी पांच से 15 अक्टूबर के बीच हुई। 22 लाख रुपये की ठगी को लेकर शिकायत दर्ज कर ली गई है।

कर्नाटक का पुलिस अधिकारी बता कर शुरू की बात

शिकायतकर्ता का आरोप है कि ठग ने उनसे संपर्क किया और खुद को कर्नाटक का एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और सीबीआई अधिकारी बताकर उनका भरोसा जीत लिया। उसने बुजुर्ग को बताया कि उनके सिम कार्ड का इस्तेमाल बच्चों की तस्करी के लिए किया गया है।

उसने बुजुर्ग से "सुरक्षा जमा" (security deposit) के तौर पर पैसे ट्रांसफर करने को कहा। इसके साथ ही उस शख्स ने दावा किया कि इस रकम का "डिजिटल वेरिफिकेशन" किया जाएगा। डिजिटल अरेस्ट की धमकी देकर 22 लाख रुपये ठगे पुलिस अधिकारी ने बताया कि ठग ने बुजुर्ग को "डिजिटल अरेस्ट" की धमकी दी और उन्हें अपने बताए गए बैंक खातों में 22 लाख रुपये ट्रांसफर करने के लिए राजी कर लिया। बुजुर्ग की शिकायत के आधार पर, विश्रांतवाड़ी पुलिस ने बुधवार को अज्ञात ठग के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 319(2) (किसी और का रूप धरकर धोखाधड़ी करना) और 318(4) (धोखाधड़ी), तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।