अल नीनो की वजह से 2027 में टूटेगा गर्मी का रिकॉर्ड? WMO की चेतावनी से दुनिया में बढ़ी चिंता

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। धरती का बढ़ता तापमान गंभीर खतरे का संकेत दे रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) की नई रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2026 अब तक दर्ज किए गए चार सबसे गर्म वर्षों में शामिल हो सकता है।

जनवरी से सितंबर 2026 के दौरान वैश्विक औसत तापमान औद्योगिक काल से पहले (1850-1900) के औसत तापमान से 1.47 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। अल नीनो के कारण साल के अंत तक तपिश और बढ़ने की आशंका है। अल नीनो के कारण 2027 तक गर्मी बढ़ेगी अगस्त से मजबूत हो रहा अल नीनो दिसंबर तक रिकार्ड स्तर पर पहुंच सकता है। इसका असर 2027 तक भी बना रह सकता है। अल नीनो जलवायु संबंधी घटना है। यह तब होती है जब मध्य और पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से काफी अधिक हो जाता है।

रिपोर्ट के अनुसार इस साल वैश्विक औसत तापमान 2025 और 2023 के पूरे साल के औसत से अधिक था और केवल 2024 से थोड़ा कम था। 2024 अब तक का सबसे गर्म साल है। भारत में करोड़ों लोग भीषण गर्मी से प्रभावित डब्ल्यूएमओ की महासचिव सेलेस्टे साउलो ने कहा, पिछले चार वर्ष 177 वर्षों के मौसम संबंधी रिकार्ड में सबसे गर्म रहे हैं। समुद्रों का तापमान लगातार 10वें वर्ष रिकार्ड स्तर पर पहुंच रहा है। वैश्विक तापमान में वृद्धि की प्रमुख वजह पृथ्वी का ऊर्जा असंतुलन है।

ग्रीनहाउस गैसों की बढ़ती मात्रा सूर्य से आने वाली ऊर्जा और पृथ्वी से बाहर जाने वाली ऊर्जा के संतुलन को बिगाड़ रही है, जिससे धरती गर्म हो रही है। 2025 में कार्बन डाइआक्साइड की सांद्रता बढ़कर 426.8 पीपीएम पहुंच गई, जो 1750 के स्तर से 53 प्रतिशत अधिक है। वहीं, मीथेन की सांद्रता 167 प्रतिशत बढ़कर 1,948 पीपीबी हो गई है। पृथ्वी की अतिरिक्त गर्मी का करीब 90 प्रतिशत हिस्सा समुद्र अवशोषित करते हैं।

भारत में 14.65 करोड़ लोग भीषण गर्मी की चपेट में रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2026 की लू के दौरान भारत में अनुमानित 14.65 करोड़ लोग अत्यधिक गर्मी की चपेट में आए। यूरोप में भीषण गर्मी, सूखे और जंगलों में आग के कारण अनुमानों के अनुसार 30 हजार से अधिक अतिरिक्त मौतें हुईं।