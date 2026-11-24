डिजिटल डेस्क, गंगटोक। मंगलवार सुबह करीब 7:02 बजे भूकंप के झटके महसूस किए जाने के बाद लोगों में हलचल मच गई। यूरोपियन मेडिटेरेनियन सीस्मोलॉजिकल सेंटर (EMSC) ने बताया कि मंगलवार को नेपाल के कोशी प्रांत में 5.4 तीव्रता का भूकंप आया। यह भूकंप 10 किमी (6.2 मील) की गहराई पर आया था।

नेपाल में आए भूकंप के झटके सिक्किम में भी महसूस किए गए। भूकंप की अनुमानित तीव्रता 5.4 बताया जा रहा है। एनसीएस के अनुसार, मंगलवार को इससे पहले सिक्किम के निकट भूटान में रात 12:13 बजे 2.4 तीव्रता का भूकंप दर्ज हुआ था, जिसका केंद्र गंगटोक से 56 किमी दक्षिण-पूर्व था। भूकंप का केंद्र सिक्किम की सीमा से सटे पूर्वी नेपाल में बताया गया है, जिसके चलते पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में सतर्कता बढ़ गई है। भूकंप के बाद फिलहाल किसी के हताहत होने या किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है।

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने X पर पोस्ट किया, 'भूकंप की तीव्रता: 5.4, दिनांक: 24/11/2026 07:02:47 IST, अक्षांश: 27.855 N, देशांतर: 87.909 E, गहराई: 20 किमी, स्थान: नेपाल।' इसी बीच, यूएसजीएस ने बताया, 'भारत के मंगन से 67 किमी पश्चिम-उत्तर पश्चिम में 5.4 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया।

भारत में महसूस किए गए भूकंप के झटके मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, बिहार, मेघालय और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों सहित पूर्वी और उत्तरपूर्वी भारत के कई हिस्सों के साथ-साथ हिमालयी क्षेत्र से सटे इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे निवासियों में दहशत फैल गई।

पश्चिम बंगाल के भूदार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार में भूकंप के झटके महसूस किए गए। चीन भूटान और बांग्लादेश में भी महसूस हुए झटके USGS के अनुसार, मंगलवार तड़के नेपाल के कोशी प्रांत में 5.4 तीव्रता का भूकंप आया। इस भूकंप के झटके भारत, भूटान और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में महसूस किए गए, साथ ही चीन से भी ऐसी खबरें सामने आई हैं।