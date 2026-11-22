शिमला में भूकंप के झटकों से डोली धरती, शहर से 67 किलोमीटर दूर था केंद्र
हिमाचल प्रदेश के शिमला में भूकंप के झटके महसूस हुए। भूकंप का केंद्र शिमला जिले में जमीन से 8 किलोमीटर नीचे था।
HighLights
शिमला में रविवार सुबह 2.8 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस हुए।
भूकंप का केंद्र शिमला जिले में जमीन से 8 किलोमीटर नीचे था।
राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में रविवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। राजधानी शिमला के आसपास के क्षेत्रों में रविवार सुबह हल्के झटके महसूस हुए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 2.8 मापी गई।
सुबह साढ़े 6 बजे डोली धरती
भूकंप सुबह 6 बजकर 29 मिनट 2 सेकंड पर आया। इसकी गहराई जमीन से आठ किलोमीटर नीचे दर्ज की गई। भूकंप का केंद्र शिमला जिले में 31.422 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 77.783 डिग्री पूर्वी देशांतर पर था।
शिमला से 67 किलोमीटर दूर था केंद्र
एनसीएस के अनुसार भूकंप का केंद्र शिमला से करीब 67 किलोमीटर पूर्व-उत्तर-पूर्व में था। किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं दर्ज किया गया है।
भूकंप ने नींद से जगाए लोग
रविवार को सुबह ही भूकंप के झटकों ने लोगों को नींद से जगाया। कई लोग उठ चुके थे व कई रविवार होने के कारण सोये हुए थे, जो भूकंप के झटकों से उठ गए।
कई लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए व घरों से बाहर निकल आए। हालांकि गनीमत रही कि तीव्रता कम होने के कारण किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है।
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