राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में रविवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। राजधानी शिमला के आसपास के क्षेत्रों में रविवार सुबह हल्के झटके महसूस हुए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 2.8 मापी गई।

सुबह साढ़े 6 बजे डोली धरती भूकंप सुबह 6 बजकर 29 मिनट 2 सेकंड पर आया। इसकी गहराई जमीन से आठ किलोमीटर नीचे दर्ज की गई। भूकंप का केंद्र शिमला जिले में 31.422 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 77.783 डिग्री पूर्वी देशांतर पर था।