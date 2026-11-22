राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को ऊंची चोटियों रोहतांग, बारालाचा, कुंजुम और शिंकुला दर्रे में हल्का हिमपात होने से ठंड बढ़ गई है। दिन के तापमान में 5.8 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश में अधिकतम तापमान में सबसे अधिक गिरावट कुल्लू के भुंतर में 5.8, शिमला में 5.1, कल्पा और बजौरा में 4.5 डिग्री, धर्मशाला और चंबा में चार डिग्री की गिरावट आई है। जबकि बाकी स्थानों पर दो से तीन डिग्री की गिरावट आई है।



मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा जारी किए गए ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 27 नवंबर तक मौसम के साफ रहने का अनुमान है। हालांकि रविवार को कुछ एक स्थानों पर हल्के बादल छा सकते हैं।

ताबो में सबसे कम तापमान प्रदेश में न्यूनतम तापमान में एक से 4.3 डिग्री का अंतर आया है। कुछ स्थानों पर गिरावट तो कुछ में वृद्धि दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान में सबसे अधिक गिरावट ताबो में 4.3 डिग्री की आने से प्रदेश में सबसे कम तापमान -4.2 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान -3.1 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं, ऊना में न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री की वृद्धि, सुंदरनगर में 2 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई है। जबकि शिमला में 1.5 डिग्री की गिरावट आई है।