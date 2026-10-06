'तमिलनाडु में SIR पर क्या रुख है?', दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के बीच DMK का राहुल गांधी पर तंज
राहुल गांधी देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे, जिसके बाद डीएमके नेता ने उन्हें 'दोहरे चरित्र वाला' बताया और सीएम विजय से डरने का आरोप लगाया।
HighLights
डीएमके ने राहुल गांधी से तमिलनाडु में SIR प्रक्रिया पर रुख पूछा।
राहुल गांधी देशव्यापी स्पेशल इंटेंसिव रिविजन विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे।
डीएमके नेता ने राहुल गांधी को 'दोहरे चरित्र वाला' व्यक्ति बताया।
डिजिटल डेस्क, चेन्नई। कांग्रेस की सहयोगी से विरोधी बनी एमके स्टालिन की DMK ने आज राहुल गांधी से एक तीखा सवाल पूछा। राहुल गांधी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar) वोटरों की स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया के खिलाफ विपक्ष के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे, जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है।
DMK नेता सरवनन अन्नादुरई ने एक्स पर पोस्ट में सवाल किया कि तमिलनाडु में SIR के जरिए नाम हटाने को लेकर राहुल गांधी का क्या रुख है?
DMK नेता का राहुल गांधी पर तंज
उन्होंने पोस्ट में लिखा कि वह मल्लिकार्जुन खरगे के उस बयान का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं जिसमें कहा गया है कि SIR के बाद चुनी गई सभी राज्य सरकारों को भंग कर दिया जाना चाहिए। क्या वह तमिलनाडु में SIR के बारे में बात करने से सीएम विजय से डरते हैं? कितने दोहरे चरित्र वाले व्यक्ति हैं।
INDI गठबंधन से अलग हुई DMK
अप्रैल में हुए चुनावों के बाद हुए समझौते के तहत कांग्रेस तमिलनाडु में सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है। इस गठबंधन से पहले, कांग्रेस ने डीएमके के साथ अपना गठबंधन खत्म कर दिया था, जिससे दक्षिणी पार्टी बहुत नाराज हो गई थी। इसके बाद डीएमके INDI गठबंधन से अलग हो गई।
डीएमके ने पिछले हफ्ते हुई INDI गठबंधन की बैठक में हिस्सा नहीं लिया था, जिसका मकसद ज्ञानेश कुमार और उनके द्वारा लागू की गई SIR प्रक्रिया के खिलाफ देशव्यापी विरोध की रणनीति बनाना था। हालांकि पार्टी ने संकेत दिया था कि वह इस मुद्दे पर INDI गठबंधन का समर्थन करती है और उनके साथ खड़ी है।
लेकिन इन आश्वासनों के बावजूद आज राहुल गांधी पर तंज कसा गया। डीएमके नेता के तंज पर राहुल गांधी या उनकी पार्टी कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
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