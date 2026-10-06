'तमिलनाडु में SIR पर क्या रुख है?', दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के बीच DMK का राहुल गांधी पर तंज

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। कांग्रेस की सहयोगी से विरोधी बनी एमके स्टालिन की DMK ने आज राहुल गांधी से एक तीखा सवाल पूछा। राहुल गांधी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar) वोटरों की स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया के खिलाफ विपक्ष के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे, जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है।

DMK नेता सरवनन अन्नादुरई ने एक्स पर पोस्ट में सवाल किया कि तमिलनाडु में SIR के जरिए नाम हटाने को लेकर राहुल गांधी का क्या रुख है? DMK नेता का राहुल गांधी पर तंज उन्होंने पोस्ट में लिखा कि वह मल्लिकार्जुन खरगे के उस बयान का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं जिसमें कहा गया है कि SIR के बाद चुनी गई सभी राज्य सरकारों को भंग कर दिया जाना चाहिए। क्या वह तमिलनाडु में SIR के बारे में बात करने से सीएम विजय से डरते हैं? कितने दोहरे चरित्र वाले व्यक्ति हैं।

INDI गठबंधन से अलग हुई DMK अप्रैल में हुए चुनावों के बाद हुए समझौते के तहत कांग्रेस तमिलनाडु में सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है। इस गठबंधन से पहले, कांग्रेस ने डीएमके के साथ अपना गठबंधन खत्म कर दिया था, जिससे दक्षिणी पार्टी बहुत नाराज हो गई थी। इसके बाद डीएमके INDI गठबंधन से अलग हो गई।