'माता सीता का किरदार भगवान राम से भी महान', CM DK शिवकुमार ने महिलाओं से लीडरशिप में आने को कहा

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने आज बुधवार, 2 सितंबर को रामायण में माता सीता के किरदार का जिक्र करते हुए उन्हें भगवान राम से भी महान बताया।

डीके शिवकुमार ने माता सीता के किरदार को आधार बनाकर महिलाओं की ताकत और उनके त्याग के बारे में बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाएं राज्य की आर्थिक तरक्की में अहम भूमिका निभा सकती हैं।

माता सीता का किरदार भगवान राम से ज्यादा महान

उबंटू कंसोर्टियम ऑफ वुमन एंटरप्रेन्योरशिप एसोसिएशन' के 'टुगेदर वी ग्रो-इंटरनेशनल वुमन एंटरप्रेन्योरशिप डे' के पांचवें संस्करण का उद्घाटन करने के बाद शिवकुमार ने कहा कि जो महिलाएं चुनौतियों के बावजूद अपना कारोबार खड़ा करती हैं, वे रोल मॉडल होती हैं।

शिवकुमार ने कहा, 'रामायण में सीता का किरदार भगवान राम से भी कहीं ज्यादा महान है। उनके त्याग और संघर्ष मिसाल हैं। महिलाएं सृजनकर्ता होती हैं और आपमें से जिन महिलाओं ने चुनौतियों का सामना करते हुए अपने कारोबार खड़े किए हैं, वे भी रोल मॉडल हैं।'