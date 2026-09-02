Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

'माता सीता का किरदार भगवान राम से भी महान', CM DK शिवकुमार ने महिलाओं से लीडरशिप में आने को कहा

By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
Updated: Wed, 02 Sep 2026 06:45 PM (IST)

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने माता सीता के किरदार को भगवान राम से भी महान बताया। उन्होंने महिलाओं की शक्ति और त्याग की सराहना की।

डीके शिवकुमार ने माता सीता के किरदार को भगवान राम से ज्यादा महान बताया (फाइल फोटो)

डीके शिवकुमार ने माता सीता के किरदार को भगवान राम से ज्यादा महान बताया (फाइल फोटो)

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने आज बुधवार, 2 सितंबर को रामायण में माता सीता के किरदार का जिक्र करते हुए उन्हें भगवान राम से भी महान बताया।

डीके शिवकुमार ने माता सीता के किरदार को आधार बनाकर महिलाओं की ताकत और उनके त्याग के बारे में बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाएं राज्य की आर्थिक तरक्की में अहम भूमिका निभा सकती हैं।

माता सीता का किरदार भगवान राम से ज्यादा महान

उबंटू कंसोर्टियम ऑफ वुमन एंटरप्रेन्योरशिप एसोसिएशन' के 'टुगेदर वी ग्रो-इंटरनेशनल वुमन एंटरप्रेन्योरशिप डे' के पांचवें संस्करण का उद्घाटन करने के बाद शिवकुमार ने कहा कि जो महिलाएं चुनौतियों के बावजूद अपना कारोबार खड़ा करती हैं, वे रोल मॉडल होती हैं।

शिवकुमार ने कहा, 'रामायण में सीता का किरदार भगवान राम से भी कहीं ज्यादा महान है। उनके त्याग और संघर्ष मिसाल हैं। महिलाएं सृजनकर्ता होती हैं और आपमें से जिन महिलाओं ने चुनौतियों का सामना करते हुए अपने कारोबार खड़े किए हैं, वे भी रोल मॉडल हैं।'

महिलाओं से लीडरशिप में आने को कहा

कर्नाटक सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि महिलाओं को ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक लीडरशिप की भूमिकाओं में आगे आना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन के हर स्तर पर महिलाओं की लीडरशिप की जरूरत है और उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

डीके शिवकुमार ने कहा, 'जब उनकी रचनात्मकता, क्षमता और दृढ़ संकल्प को पूंजी, तकनीक और बाजार तक पहुंच का साथ मिलता है, तो वे जो कुछ भी बना सकती हैं, उसकी कोई सीमा नहीं होती।'

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह ऐसा माहौल बनाए जिसमें उनकी क्षमता का विकास हो सके।

कांग्रेस की पांच गारंटी योजना

युवाओं और महिलाओं पर अपना भरोसा जताते हुए, शिवकुमार ने कांग्रेस सरकार की पांच गारंटी योजनाओं- शक्ति, गृह लक्ष्मी, गृह ज्योति, अन्न भाग्य और युवा निधि का जिक्र किया।

शिवकुमार ने बताया, 'शक्ति योजना के तहत महिलाएं राज्य भर में सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा करती हैं। इससे उनका आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बढ़ी है। गृह लक्ष्मी योजना के तहत, राज्य की 1.22 करोड़ महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपये मिलते हैं, जिससे उन्हें अपने परिवार को संभालने में मदद मिली है।'

यह भी पढ़ें- बेंगलुरु में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों पर बड़ी कार्रवाई, 31 को भेजा गया मालदा