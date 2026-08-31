बेंगलुरु में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों पर बड़ी कार्रवाई, 31 को भेजा गया मालदा

पीटीआई, बेंगलुरु। कर्नाटक में बेंगलुरु के विभिन्न हिस्सों से पकड़े गए 31 बंगलादेशी नागरिकों को सोमवार को अवैध प्रवासियों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत निर्वासित किया गया। पुलिस ने बताया कि उन्हें कर्नाटक की राजधानी के 10 विभिन्न पुलिस थानों की सीमा से पकड़ा गया था।ॉॉ

बेंगलुरु के इलेक्ट्रानिक सिटी के उप पुलिस आयुक्त एम. नारायण ने कहा,10 विभिन्न पुलिस थानों द्वारा पकड़े गए 31 बांग्लादेशी नागरिकों को एसएमवीटी बेंगलुरु टर्मिनल से बंगाल के मालदा रेलवे स्टेशन की ओर आगे की निर्वासन प्रक्रिया के लिए भेजा गया।