देशभर में दीवाली की आतिशबाजी बनी जानलेवा, 24 लोगों की मौत; 300 से ज्यादा घायल

जागरण टीम, नई दिल्ली। दीवाली पर आतिशबाजी के कारण आग लगने से 24 लोगों की मौत हो गई और बड़ी संख्या में लोग झुलस गए। मध्य प्रदेश के कटनी और सिवनी जिलों में दो कारोबारियों के घर आग लगने की अलग-अलग घटनाओं में 12 लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक कारोबारी परिवार के सदस्य थे। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।

आग लगने से उत्तर प्रदेश में तीन बच्चों की मौत हो गई। पंजाब व राजस्थान में दो-दो, तो दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार और ओडिशा में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई है। दिल्ली में 300 के करीब लोग घायल हो गए। कहीं पटाखों के छर्रे जानलेवा बने तो कहीं आग और धमाकों ने घरों व पशुओं को अपनी चपेट में ले लिया।

तीन मंजिला मकान के पहले फ्लोर पर आग कटनी जिले के बरही कस्बे में रविवार को दीपावली की मध्य रात्रि के बाद कारोबारी पूरन अग्रवाल के तीन मंजिला मकान के पहले फ्लोर पर स्थित क्राकरी की दुकान में आग लग गई। इसके बाद पूरा मकान भी भीषण आग की चपेट में आ गया। ऊपर दो मंजिलों में परिवार आग की लपटों के बीच घिर गया। दो माह के बच्चे सहित छह लोगों की मौके पर ही जलने से मौत हो गई। ये लोग हादसे के समय घर में सो रहे थे।

सोते वक्त हादसा दूसरे हादसे में सिवनी जिले के छपारा कस्बा स्थित महावीर वार्ड में सराफा व्यापारी कुंदन लाल सोनी के तीन मंजिला घर में सोमवार को तड़के करीब चार बजे आग लग गई। हादसे के समय परिवार के 10 सदस्य सो रहे थे। छह लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य को रेस्क्यू करके बचाया गया। घर के सभी दरवाजों के चैनल गेट लाक थे, जिसे खोलने में मुश्किल हुई।

दिल्ली के अस्पतालों में भारी भीड़ पटाखों से झुलसने और घायल होने के कारण दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ रही। सफदरजंग में 135, एम्स में 42 और आकाश हेल्थकेयर में 15 मरीजों पहुंचे। अन्य अस्पतालों में 100 से अधिक मरीज पहुंचने की जानकारी है। एम्स में 11 मरीज गंभीर रूप से झुलसे, पांच की सर्जरी हुई और आठ वर्षीय एक बच्चे का 45 प्रतिशत शरीर झुलसने से हालत गंभीर है।

यूपी का हाल मेरठ में आतिशबाजी देख रहा पांच वर्षीय बच्चा घबराकर भागने लगा और सिर के बल फर्श पर गिर गया। सिर में नुकीली वस्तु घुसने से उसकी मौत हो गई। फतेहपुर में जेब में रखा सुतली बम फटने से एक किशोर की मौत हो गई, जबकि फर्रुखाबाद में पटाखा फोड़ते समय उसका टुकड़ा गले में धंसने से एक बालक की जान चली गई। कानपुर में पटाखा गिरने से तकिया-रजाई कारखाने और दुकानों में लगी आग से एक करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ।

पंजाब के जालंधर में आतिशबाजी से घर में आग लगने से एक बुजुर्ग और लुधियाना के जगराओं में पटाखे से 14 वर्ष के बच्चे की मौत हो गई। उत्तराखंड के कुमाऊं में दीप पर्व पर आतिशबाजी के दौरान पीएसी के रिक्रूट की मौत हो गई।

अन्य राज्यों का हाल राजस्थान के बूंदी और बीकानेर में आतिशबाजी के कारण एक-एक बच्चे की मौत हुई है। बिहार में भी दीपावली की रात दीये, पटाखों व शार्ट सर्किट से आग की घटनाओं में एक वृद्धा की मौत हो गई। दो महिलाओं सहित 10 बच्चे झुलस गए।