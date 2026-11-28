डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तराखंड हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस लोकपाल सिंह ने पूर्व प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) बीआर गवई द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को लिखे पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि न्यायिक नियुक्तियों में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।

पूर्व न्यायाधीश जस्टिस लोकपाल सिंह ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिला उम्मीदवारों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। CJI रहते हुए गवई ने वंचित वर्गों के लिए नहीं किया काम जस्टिस लोकपाल सिंह ने कहा कि पूर्व सीजेआइ गवई के इस सुझाव से वह सहमत हैं कि इन वर्गों की महिला उम्मीदवारों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के लिए विचार में शामिल किया जाना चाहिए।