आंध्र प्रदेश में चक्रवात 'मुरासू' से भारी तबाही, 8 लोगों की मौत; 20000000000 रुपये का नुकसान

डिजिटल डेस्क, अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को कहा कि प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार, चक्रवात ‘मुरासू’ के कारण 1,919 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

नायडू ने गुरुवार देर रात अधिकारियों के साथ चक्रवात के बाद की स्थिति की समीक्षा की और उन्हें राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लगातार आए दो चक्रवातों-‘अर्नब और मुरासू’ -के बाद लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए।

चक्रवात 'मुरासू' ने मचाई भारी तबाही नायडू ने कहा कि आंध्र तट के पास नाव पलटने से लापता तमिलनाडु के नौ मछुआरों में से सात की मौत हो गई है। उन्होंने अधिकारियों को लापता दो अन्य मछुआरों की तलाश तेज करने का निर्देश दिया।