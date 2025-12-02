तमिलनाडु में चक्रवात दितवाह ने मचाया कोहराम, 4 की मौत; भारी बारिश का दौर जारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चक्रवात दितवाह तमिलनाडु तट के पास कमजोर हुआ है, लेकिन उसके असर से राज्य में भारी बारिश जारी है। इस बीच बारिश से जुड़े हादसों में चार लोगों की मौत हो गई है। राज्य सरकार ने जन–धन के नुकसान की ताजा जानकारी जारी की है।

राज्य के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री केकेएसएसआररामचंद्रन ने बताया कि दो मौतें मयिलादुथुरै और विलुप्पुरम में बिजली के हादसों से हुईं, जबकि दो अन्य लोग थूथुकुडी और तंजावुर में दीवार गिरने से मारे गए। मंत्री ने कहा कि इन घटनाओं में अभी तक किसी मुआवजे की घोषणा नहीं की गई है। रामचंद्रन के अनुसार, भारी बारिश और चक्रवात के कारण 582 मवेशियों की मौत हुई है और 1601 मकान व झोपड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं।

फसलें डूबीं, किसानों को बड़ा नुकसान मंत्री ने बताया कि अक्टूबर में आए पहले मानसून चरण के दौरान 85,500 हेक्टेयर फसलें तिरुवरूर, नागपट्टिनम, कडालूर और तंजावुर जिलों में खराब हुई थीं। सरकार ने 20 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा देने की घोषणा की है।

तिरुवरूर जिले में एक 35 वर्षीय किसान ने बताया कि उसके कई एकड़ धान के खेत पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। उन्होंने कहा, "हमने एक एकड़ पर अब तक 35 हजार रुपये खर्च किए हैं। हमारे गांव में ही 15 एकड़ फसल नष्ट हो गई है। इलाके में पानी निकलने की उचित व्यवस्था नहीं है, जिस कारण बार-बार फसलें खराब हो जाती हैं।"