इमरान खान को मिली बहन से मिलने की परमिशन, व्यापक प्रदर्शन के बाद पाक सरकार का फैसला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर लग रहे कयासों पर अब विराम लग गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इमरान खान जिंदा हैं और उन्हें अपनी बहन डॉ. उजमा खान से मिलने की इजाजत मिल गई है।

इमरान खान इस वक्त रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं और उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। इमरान को 2022 में चुनावों में हार मिली थी और अगस्त 2023 में उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया गया था।

हत्या के लग रहे थे कयास बीते कुछ दिनों इमरान खान की सेहत को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। इस वजह ये थी कि लगातार 25 दिनों तक इमरान खान दिखाई नहीं दिए थे। अटकलें तब बढ़ गईं, जब उनकी तीन बहनों नोरीन नियाजी, अलीमा खान और उजमा खान ने दावा किया था कि इमरान से मिलने के लिए कहने पर उन पर हमला कर दिया गया।