डिजिटल डेस्क, इंफाल। अगले साल मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजाम भी अपनी किस्मत आएमाएंगे। इस बात की जानकारी अकोइजाम ने रविवार रात अपने आवास पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दी।

उन्होंने कहा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ओ. इबोबी सिंह के साथ इस बात पर चर्चा की कि राज्य में कांग्रेस की सरकार कैसे बनाई जाए। इस चर्चा के बाद यह तय किया गया कि मैं कीसमथोंग विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा।