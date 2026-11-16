कांग्रेस ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटियों का किया गठन, किसे-कहां की मिली कमान?
कांग्रेस ने आगामी पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन किया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ...और पढ़ें
HighLights
कांग्रेस ने पांच राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटियां गठित कीं।
मल्लिकार्जुन खरगे ने वरिष्ठ नेताओं को पैनल प्रमुख बनाया।
ये कमेटियां चुनाव से पहले स्क्रीनिंग प्रक्रिया संभालेंगी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस ने आगामी पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में सोमवार को पांच राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटियां गठित की गई हैं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इन पैनल का नेतृत्व करने के लिए वरिष्ठ नेताओं को नियुक्त किया है।
उत्तर प्रदेश की कमेटी का नेतृत्व अजय माकन करेंगे, जबकि सिरिवेल्ला प्रसाद को पंजाब पैनल का अध्यक्ष बनाया गया है। उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के लिए भी कमेटियां बनाई गई हैं। हर पैनल में एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य शामिल हैं। ये कमेटियां चुनावों से पहले पार्टी की स्क्रीनिंग प्रक्रिया की जिम्मेदारी संभालेंगी।
स्क्रीनिंग पैनलों के प्रमुख कौन हैं?
उत्तर प्रदेश के लिए, माकन के साथ असलम शेख और बी.वी. श्रीनिवास होंगे। पंजाब कमेटी की कमान सिरिवेल्ला प्रसाद संभालेंगे, और उनके साथ सचिन सावंत और निवेदिथ अल्वा सदस्य होंगे।
उत्तराखंड में दीपा दासमुंशी पैनल की अध्यक्ष होंगी, जिसमें अनिल चौधरी और पाल भाई अंबालिया शामिल हैं। गोवा कमेटी के प्रमुख केजे जॉर्ज होंगे, और उनके साथ सतेज डी. पाटिल और शफी परमबिल सदस्य होंगे।
मणिपुर के लिए बीएम संदीप को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस कमेटी के अन्य सदस्य हिबी ईडन और राजेश ठाकुर हैं।