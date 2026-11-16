कांग्रेस ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटियों का किया गठन, किसे-कहां की मिली कमान?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस ने आगामी पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में सोमवार को पांच राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटियां गठित की गई हैं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इन पैनल का नेतृत्व करने के लिए वरिष्ठ नेताओं को नियुक्त किया है।

उत्तर प्रदेश की कमेटी का नेतृत्व अजय माकन करेंगे, जबकि सिरिवेल्ला प्रसाद को पंजाब पैनल का अध्यक्ष बनाया गया है। उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के लिए भी कमेटियां बनाई गई हैं। हर पैनल में एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य शामिल हैं। ये कमेटियां चुनावों से पहले पार्टी की स्क्रीनिंग प्रक्रिया की जिम्मेदारी संभालेंगी।