'राहुल गांधी को दोबारा लॉन्च करने के लिए अराजकता फैला रहे', बीजेपी का कांग्रेस पर हमला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस और इंडी गठबंधन चुनाव आयोग के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी का आरोप है कि 'फॉर्म 6' को लेकर कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही है।

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज मंगलवार, 6 अक्टूबर को बताया, 'सुप्रीम कोर्ट ने 'फॉर्म 6' को गैर-कानूनी घोषित नहीं किया है, बल्कि सिर्फ इस फॉर्म में किए गए बदलावों से जुड़े आरोपों की जांच करने पर सहमति जताई है।'

बीजेपी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना संबित पात्रा ने कहा, 'राहुल गांधी ने आज सुप्रीम कोर्ट में PIL पर सुनवाई के बाद फॉर्म 6 के बारे में पोस्ट किया। यह चुनाव आयोग पर हमला है, लेकिन दूसरी लाइन में बीजेपी का भी जिक्र है, इसलिए बीजेपी इसका जवाब देगी। राहुल गांधी ने दो बातों पर जनता को गुमराह किया है।'

पात्रा ने आगे कहा, 'पहला, उन्होंने दावा किया कि फॉर्म 6 गैर-कानूनी है और इस संदर्भ में विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी का जिक्र किया। लेकिन कोर्ट ने आज फॉर्म 6 को गैर-कानूनी घोषित नहीं किया। कोर्ट ने गौर किया कि याचिका में फॉर्म 6 में बदलावों का जिक्र था, इसलिए कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले की जांच करेगा।'

संबित पात्रा ने स्पष्टीकरण देते हुए आगे कहा, 'हमने ऐसे किसी बदलाव के लिए सहमति नहीं दी थी। अगर वास्तव में कोई बदलाव किया गया है, तो यह नोटिस जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा। उसके बाद भी, जब हम विस्तृत आदेश पढ़ते हैं और चुनाव आयोग की प्रेस विज्ञप्ति देखते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा था कि 'फॉर्म 6' में कोई बदलाव नहीं हुआ है।'

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने आगे कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित घोषणा को बरकरार रखा था। इसलिए, यहां कोई अस्पष्टता नहीं है। जब राहुल गांधी दावा करते हैं कि फॉर्म 6 गैर-कानूनी था और सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐसा कहा, तो वह झूठ बोल रहे हैं।'

कांग्रेस की रणनीति पर उठाए सवाल संबित पात्रा ने चुनाव आयोग तक मार्च करने की कांग्रेस और इंडी गठबंधन की योजना पर निशाना साधते हुए कहा, 'विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस की तरफ से एक प्रायोजित कोशिश की जा रही है कि देश में सत्ता कैसे बदली जाए और राहुल गांधी को बस ऐसे ही सत्ता में कैसे बिठाया जाए। इसके लिए भारत के लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं पर प्रायोजित तरीके से हमला किया जा रहा है।'

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने आगे कहा, 'कई बार नाकाम होने के बाद, कांग्रेस नेताओं ने देश में अराजकता फैलाने और संस्थाओं पर हमला करने का फैसला किया। आज फिर, वे चुनाव आयोग की ओर मार्च करके अराजकता पैदा करने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं।'

बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा, 'कांग्रेस सालों से राहुल गांधी को लॉन्च और री-लॉन्च करने की कोशिश कर रही है और चुनावी राजनीति के जरिए ऐसा करने में नाकाम रहने के बाद विपक्ष संस्थाओं पर हमला कर रहा है।'