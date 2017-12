शीतलहर ने पूरे उत्तर भारत में बढ़ाई ठंड, रेल-हवाई सेवाओं पर पड़ा असर

खराब मौसम का असर रेल और हवाई यातायात पर भी पड़ रहा है। कोहरे और लो विजिबिलिटी के कारण कई ट्रेनों और उड़ानों को रद करना पड़ा है, तो कुछ के समय में बदलाव किया गया।

नई दिल्ली (जेएनएन)। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ा दी है। पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप पड़ने लगा है। दिल्ली-एनसीआर में सर्द हवाओं ने ठंडक बढ़ा दी है। आसपास के इलाकों में तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। दिल्ली में आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश से ठंड के साथ शीतलहर ने भी आमजनों की कठिनाई बढ़ा दी है। सर्द हवा से वातावरण में ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन दिन में कोहरा और बढ़ सकता है, वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में पाला पड़ने की संभावना है।

रेल और हवाई यातायात पर मौसम का असर

खराब मौसम का असर रेल और हवाई यातायात पर भी पड़ रहा है। कोहरे और लो विजिबिलिटी के कारण कई ट्रेनों और उड़ानों को रद करना पड़ा है, तो कुछ के समय में बदलाव किया गया। राजधानी दिल्ली में कम दृश्यता के कारण 25 ट्रेने देरी से चल रही हैं, दो ट्रेनों को पुनर्निर्धारित किया गया और कोहरे के कारण 12 ट्रेनों को रद करना पड़ा है।

#Coldwave grips #Delhi, fog also seen in parts of the national capital; 25 trains delayed, two rescheduled and 12 cancelled: Visuals from #Rajpath area pic.twitter.com/0NSzC6zx2N