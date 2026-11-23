डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने दावा किया है कि 2028 में फिर एक बार राज्य में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि अगले चुनाव में कांग्रेस 119 विधानसभा सीटों में से 90 सीटें जीतेगी।

हैदराबाद में पार्टी की 'पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी' (PAC) की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व संगठन को मजबूत करने और सत्ता में एक और कार्यकाल हासिल करने के लिए रणनीति बना रहा है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने जोर देकर कहा, 'अगले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस एक करोड़ वोटों के साथ 90 सीटें हासिल करेगी।' 'राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की दिशा में काम कर रहे' सीएम रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में पार्टी मामलों के लिए हाल ही में नियुक्त AICC प्रभारी बी.एम. संदीप से यह भी कहा कि राज्य कांग्रेस को राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की दिशा में काम करना चाहिए।

सीएम ने कहा कि 2029 के आम चुनावों में तेलंगाना से कांग्रेस को 15 लोकसभा सीटें मिलेंगी, बशर्ते राज्य में कुल निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 17 ही रहे। उन्होंने संदीप से कहा, 'आपको हमारी यह सहमति मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी तक पहुंचानी होगी।'

कांग्रेस के खिलाफ कर रहे झूठा प्रचार रेवंत रेड्डी ने 'झूठे प्रचार' को लेकर भारत राष्ट्र समिति (BRS) पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने BRS की आलोचना करते हुए कहा कि इसके नेता सत्ता में वापसी की कोशिश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ झूठा प्रचार कर रहे हैं।