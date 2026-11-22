डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। 21 नवंबर को एक धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद हैदराबाद पुलिस ने रविवार को पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। हालांकि, पुलिस ने इस संदेश को किसी शरारती तत्व की हरकत बताकर खारिज कर दिया है।

शनिवार को स्पेशल ब्रांच की ओर से सभी पुलिस थानों को एक अलर्ट जारी किया गया। इसमें बताया गया कि विभाग को लश्कर-ए-तैयबा नाम से एक ईमेल मिला है। ईमेल भेजने वाले ने जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में आतंकी लतीफ भट के मारे जाने का बदला लेने के लिए हैदराबाद में 26/11 जैसा आतंकी हमला करने की धमकी दी है। ईमेल में कहा गया है कि भारतीय सेना द्वारा उनके सरगना भट और उसके साथियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के जवाब में सैकड़ों लोगों की जान लेने के इरादे से काचीगुडा स्थित होटल टूरिस्ट प्लाजा और काचीगुडा रेलवे स्टेशन पर बम धमाके किए जाएंगे।

संदिग्ध जगहों पर तलाशी अभियान जारी पुलिस सूत्रों के मुताबिक, कथित तौर पर लश्कर-ए-तैयबा की तरफ से भेजे गए इस ईमेल के बाद पुलिस बल को अलर्ट पर रखा गया है और सभी थानों को निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।