'शनिवार तक इस्तीफा दें ज्ञानेश कुमार, नहीं तो 2 अक्टूबर से होगा प्रदर्शन', CJP प्रमुख अभिजीत दीपके ने दी चेतावनी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दीपके ने शुक्रवार को कहा कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार शनिवार तक इस्तीफा नहीं देते हैं, तो पार्टी 2 अक्टूबर से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी।

सोशल मीडिया प्लेलफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में, दीपके ने कहा कि CJP गांधी जयंती पर मुंबई से अपना विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी और बाद में इस आंदोलन को देशभर में ले जाएगी। आइए, इस गांधी जयंती पर लोकतंत्र को बचाने का संकल्प लें।'

दीपकेकी CEC को चेतावनी दीपके ने CEC के इस्तीफे पर चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वे 'जंतर-मंतर 2.0' आंदोलन शुरू करेंगे। दीपके ने विपक्षी पार्टियों की भी आलोचना की कि वे चुनाव प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाने के बावजूद चुनाव लड़ते रहे।

उन्होंने कहा कि ऐसे चुनावों में हिस्सा लेने से उन्हें वैधता मिलती है और एक भ्रम पैदा होता है कि वे स्वतंत्र और निष्पक्ष हैं।' उन्होंने कहा, 'हां, चुनावों में धांधली हो रही है। लेकिन जब आप धांधली वाले चुनावों में हिस्सा लेते रहते हैं, तो आप इन चुनावों को वैधता देते हैं और इस भ्रम को बनाए रखने में मदद करते हैं कि ये चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हैं।'

उन्होंने सवाल उठाया कि क्या विपक्षी पार्टियां इसलिए चुनाव लड़ रही हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वे दूर रहीं तो उनका राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो जाएगा? विपक्ष पर भी उठाया सवाल दीपके ने विपक्षी पार्टियों पर यह आरोप भी लगाया कि वे राज्य या शामिल राजनीतिक पार्टी के आधार पर, चुनिंदा तरीके से चुनावी गड़बड़ी के आरोप लगाती हैं। CJP के संस्थापक की ये बातें चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर चल रहे विवाद के बीच सामने आई हैं।