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CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, SIR में गड़बड़ी पर SIT जांच की उठी मांग

By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
Published: Fri, 25 Sep 2026 01:01 PM (IST)

सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका दायर की गई है, जिसमें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) ...और पढ़ें

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HighLights

  1. CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका।

  2. स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में गड़बड़ी का आरोप।

  3. 13 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाने की SIT जांच मांग।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में गड़बड़ी को लेकर उठे मुद्दों को लेकर ये याचिका दायर की गई है।

CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर याचिका में 'द इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट को आधार बताते हुए बाकी दो चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लिए गए फैसलों को गैर-कानूनी घोषित करने की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता की मांग है कि इस बात की SIT से जांच कराई जाए कि वोटर लिस्ट से 13 करोड़ वोटरों के नाम कैसे हटाए गए।